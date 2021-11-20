捷運三鶯線3死工安意外 新北：將對施工、監造商究責 15:542021/11/20 中時 陳慰慈 、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三鶯線捷運工地今中午12時許三峽區佳興路、佳福路口工區進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業期間，疑似因模板爆裂，發生工安意外，造成3死、2傷。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三鶯線捷運工地今中午12時許三峽區佳興路、佳福路口工區進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業期間，疑似因模板爆裂，發生工安意外，造成3死、2傷，新北捷運局強調，目前施工場所已勒令停工，經確實查驗安全無虞的情況下才會復工，一切以安全為首要條件，將對施工廠商榮工工程及監造單位中興工程依契約及相關規定規定究責，並提供家屬後續協助及慰問金。 捷運三鶯線意外釀3死 新北：將協助辦理職災慰助金申請 前核四廠長：停止供電半個月 核四廠就會夭折 #捷運三鶯線 #新北市 #監造 #究責 #施工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國4豐原西行匝道11／26開放 交通黑暗期提早半年結束 17:512021/11/19 寶島 新北寶高園區招商 鴻海、太陽鳥大廠進駐 04:102021/11/19 地方新聞 影》捷運三鶯線灌漿崩塌3死2傷 侯友宜：立即勒令停工 15:032021/11/20 社會 三鶯線工程崩塌釀3死 2台籍、1泰國籍頭部重創不治 15:062021/11/20 社會 中國新視野－陸整頓房市 經濟增長需付一定代價 04:102021/11/20 全球財經 1218公投》許永輝稱核四不能重啟 蔡壁如籲究責查有無瀆職 17:382021/11/19 政治 捷運三鶯線爆工安意外 3人無生命跡象 侯友宜將趕赴現場 14:302021/11/20 社會 先變更地目再購入 北市二殯徵收民地增值80％ 遭質疑違背行政程序 13:062021/11/19 政治 苗栗縣議會總質詢徐功凡、廖英利著墨消防公安 17:022021/11/19 政治 捷運三鶯線灌漿工程崩塌 5工人救出3人宣告不治 13:372021/11/20 社會 竹苗不平靜 3車禍4人喪命 04:102021/11/20 社會新聞 社會熱門新聞 重機插C300慘死 攝影師批賓士駕駛：路邊出來難道不看 - 社會 捷運三鶯線3死工安意外 施工商早在今年8月就曾被爆剝削移工 - 社會 捷運三鶯線灌漿工程崩塌 5工人救出3人宣告不治 - 社會 撞賓士重機騎士慘死全因超速？ 他點破關鍵在「道路致命缺陷」 - 社會 抓毒販遭搶走警棍爆打 基隆警滿頭血送醫急救 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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