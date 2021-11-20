新北市三鶯線捷運工地今中午12時許三峽區佳興路、佳福路口工區進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業期間，疑似因模板爆裂，發生工安意外，造成3死、2傷，新北捷運局強調，目前施工場所已勒令停工，經確實查驗安全無虞的情況下才會復工，一切以安全為首要條件，將對施工廠商榮工工程及監造單位中興工程依契約及相關規定規定究責，並提供家屬後續協助及慰問金。