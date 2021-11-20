台中市夢想盃社區軟式少棒邀請賽20日正式開幕。（台中市夢想三級棒球協進會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市夢想盃社區軟式少棒邀請賽20日正式開幕。（台中市夢想三級棒球協進會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市夢想盃社區軟式少棒邀請賽20日正式開幕。（台中市夢想三級棒球協進會提供／陳淑娥台中傳真）

「2021台中市夢想盃社區軟式少棒邀請賽」20日正式開幕，有別於一般科班學校賽事，而是以社區棒球隊為主，讓小學四至六年級熱愛棒球孩子，也能在正規球場上享受棒球樂趣。台中市夢想三級棒球協進會理事長林琦閔表示，社區棒球隊是推廣台灣棒球運動第一步，讓孩子從小養成戶外運動打棒球的習慣，更能增進親子感情。

今日賽事由台中市夢想三級棒球協會與大神岡社區棒球聯盟舉辦，計有12支球隊參加，台中市就有7支社區棒球隊參與，顯示中部地區棒球運動蓬勃發展。立委楊瓊瓔指出，當初在找神岡棒球場時，看了許多地方，終於在這裡落腳，看到社區小朋友能夠開心打球，他們的笑容是最彌足珍貴的。

球隊年齡分別在國小四年級到國中一年級，讓非體育科班的孩子也能有出賽機會。遠道而來的基隆家扶社區棒球隊是由基隆家扶中心孩子組成，基隆家扶中心霜逸祥社工表示，透過棒球建立孩子的自信心，更能藉由棒球所隱含的意義，既使是強打者，都還是九位球員中的其中一位，要靠共同團結合作才能贏得比賽，讓家扶中心的孩子們攜手面對未來的挑戰。

為了讓賽事培育基層球員宗旨能拓展出去，協會結合神岡、豐原在地廠商，以及台中市沙鹿區北勢國中，共同捐贈台中市基層棒球學校球具，共計有8所學校受惠，包括東山高中女子壘球隊。同時，也贈與本次參賽社區球隊練習球棒，期許他們能揮出夢想的全壘打。

台中市夢想三級棒球協進會指出，協會都是愛打球小朋友的爸媽共同組成，凝聚力量不僅要幫孩子，更希望協助更多熱愛打球的小朋友，所以舉辦第一屆社區少棒邀請賽，期待未來能有更多其他社區棒球隊參與，捕捉自己夢想，揮出人生全壘打。