行政院長蘇貞昌今天在高雄鳳山舉行公投說明會，反萊豬醫師蘇偉碩會同反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠進入會場，要求蘇揆公開辯論，旋即遭維安人員壓制出場。對此，國民黨文傳會主委凌濤表示，對這種傲慢暴力表達譴責，痛批民進黨嘴上掛著「謙卑」，實際上只有執政者高高在上的狂妄自大，蘇貞昌如此暴力對待民眾也非首次，應立即向陳情民眾道歉負責。

凌濤指出，2018年9月，蘇貞昌在瑞芳遇上反深澳燃煤電廠自救會陳情，也是強行搶下對方文件，並以用力「拍肩」、「拍肚」對待民眾，顯然蘇貞昌只要聽到反對聲音，似乎就會變得特別暴戾。

凌濤表示，蘇貞昌日前稱自己「一日三省吾身」，但面對民主社會不同的聲音，竟是動輒以暴力行為回擊、驅逐民眾，請問蘇揆真的有好好反省自己鴨霸獨裁的作為嗎？當暴力閣揆對待人民毫不留情，上次肚子被揍、這次手肘濺血，下次會是哪裡？

凌濤提醒，如此惡形惡狀，顯示民進黨絲毫不與民眾妥善溝通的意願，更坐實了公投說明會只不過是選舉動員式的造勢大會。如果民進黨繼續將公投議題訴諸政黨對決、無心回應民意，只會招致民意更強烈的反彈，民意的海嘯即將襲向民進黨政府。