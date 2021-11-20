台中宋姓男子2年前到公園遛狗，因小狗的問題與錢姓男子爭執，之後宋男騎機車帶小狗離開，卻遭錢男駕車尾隨、趁機衝撞並輾過宋男及其機車，導致宋受傷，台中地院依殺人未遂罪判錢6年刑期，他不服提起上訴、稱是因宋男突然騎車切到前方才不慎撞上，台中高分院改依傷害罪判他6月刑期。

判決指出，2019年7月22日晚間近11點，宋姓男子帶著愛犬到西屯區的公園遛狗，因小狗的問題與剛好在公園的錢姓男子發生爭執，之後宋男便帶著小狗騎機車離開，未料，不滿的錢男駕車尾隨，但錢男的行徑仍被宋男發現。

氣憤的宋男立即迴轉、並在經過錢男座車旁時以手及安全帽敲擊錢男車窗，大聲質問錢為何跟著他，兩人接著一路追逐，兩車行經經貿園區的地下停車場門口時，宋男突然騎機車左偏、超車道錢男的座車前方，錢男因剎車不及竟撞上宋的機車，導致宋男連人帶車倒地，且隨後又遭錢男座車輾壓。

所幸宋男的機車承受大部分輾壓力道，宋男僅腹壁、雙側上肢、右下肢及雙足等多處擦挫傷，生命安全未受影響。事後錢男嚇得駕車逃逸，警方獲報後調閱監視器並查獲他。

一審台中地院認為錢男明知兩車追逐的行為很危險，仍罔顧對方安全，且在宋倒地後仍未減速、讓車子輾壓過宋男，顯示其有殺人的故意意圖，依殺人未遂罪判他有期徒刑6年。但錢男辯稱，是因為宋男突然超車到他座車前方，因反應不及才會撞上，兩人並無深仇大恨，怎麼可能想置對方於死地。

台中高分院認為，宋男與錢男是因遛狗的問題發生小爭執，錢男對對方應無殺人動機，且透過畫面可看到宋男機車確實突然切到錢男座車前方，錢男在短時間內恐難做出適當反應，撤銷原判決，改依傷害罪判錢6月刑期。可上訴。