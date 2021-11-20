全國最小里旗山區中寮里「中寮社區」，位於中寮山上，人口僅100多人，是一個老人居多的社區，由於老人到據點上廁所須上下樓梯，相當不便，為讓社區長輩得到良好服務，在社會局協助下，媒合高雄市百貨商業同業公會第十一屆理監事、放牛班及時尚假期醫美集團等單位，合三方力量建造全新的廁所，不僅解決了高齡長輩如廁的需求，也可以提供給假日上山休閒觀光的遊客方便使用。

旗山中寮老年人口佔比超過一半，社工發現，中寮社區據點廁所建置於活動中心外，長輩上廁所必須上下樓梯，又因位於草叢旁，容易滋生蚊蟲，更缺少坐式馬桶，對於膝關節不好的長輩並不方便，於是興起改善廁所的想法。

中寮社區居民自行出資改善廁所，高雄市政府社會局得知後，也媒合民間單位共同建造一個全新的廁所，中寮社區發展協會理事長林啟禎表示，感謝社會局提供經費給中寮社區興建廁所，不僅給長輩更好的如廁環境，廁所提供水源讓遊客能方便洗手，兼顧了自我防疫的功能。

居民表示，原廁所設施超過30年，不僅老舊也不便民，前後歷經5年努力，如今新廁所終於完成，感覺煥然一新，老人使用更加方便。

中寮里長洪萬祥說，謝謝社會局引入各方善心人士捐款，在社區居民共識下，社區也出資部分經費，跟公部門共同促成這樁美事，是公私協力的最佳典範。

社會局局長謝琍琍表示，此次中寮社區的衛廁空間修繕，不同於以往由公部門補助全額款項，而是由公部門、民間單位和社區共同協力促成此次合作。