中方空軍飛行員談殲-20隱形戰機搭配無人機作戰

中方再度暗示，可能讓殲-20和無人機搭檔，以擴大解放軍的戰力。

據央視報導，殲-20飛行員劉期鴻在中方空軍建軍72周年的專訪中說，「未來是無人機的大發展時代，有人機在未來的作戰過程當中，它應該擔負什麼樣的角色，無人機在未來作戰過程當中，是應該擔負甚麼樣的角色？就是說我們在未來的這種戰場裡面，有人機和無人機怎麼樣去配合，達成什麼樣一個戰術目標和戰術目的，這個很重要。」

他強調，「比如說長航時，人不能適應的這種情況下，它能適應。高溫、高噪音，人不能適應，人受不了，它可以適應。」

而中方空軍飛行員程夏則說，「如果1個人帶4個無人機出去，我不同的陣位上，我的掃瞄空間更廣，而且我的威脅感知也會來得更清晰。」

可帶4個無人機出戰！殲-20飛行員披露中國空軍新戰術

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，就在攻擊-11隱形無人戰機在珠海航展亮相後幾星期，央視便披露，1架殲-20可帶4架無人機出戰。而航展當時，中方雖未透露殲-20搭檔無人機的計畫，但它和攻擊-11同台展出，已引發網上廣大猜測。

不過，軍事出版商詹氏（Janes）首席防務分析家拉瑪特（Ridzwan Rahmat）指出，有人和無人機搭檔日益受歡迎，但中方並未領先。他說，在這方面，領先的是美國、澳洲，新加坡和南韓，而中方正設法迎頭趕上。然而，目前並不清楚，他們在這方面的進度如何。

至於美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深安全專家希斯（Timothy Heath）則指出，在忠誠僚機的概念上，美國仍是技術領先者。