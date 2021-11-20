2021 AFA 韓國世界廚藝大賽台灣場頒獎典禮今(20)日在台北凱薩飯店舉行，景文科大餐飲系團隊榮獲12金2銀1銅佳績，表現傑出。

今年度競賽採線上形式比賽，由亞洲餐飲協會(Asia Food Association、 AFA )、韓國( KFME)中小企業聯合會韓國 、CBSI電視媒體共同舉辦，吸引來自澳門、蒙古、菲律賓、越南、台灣、馬來西亞、新加坡、中國大陸、泰國、香港、菲律賓及韓國等國家參賽。

景文科大餐飲系學生楊芷柔以杏仁膏蛋糕裝飾項目獲金牌。(景文科大提供／李侑珊台北傳真)

受疫情影響，景文科大餐飲系選手團隊雖無法出國比賽，仍努力不懈練習每項專業技術。

在得獎成果方面，烘焙組學生許筠婕製作卡通餅乾項目、楊芷柔則是打造杏仁膏蛋糕裝飾項目、張瀞文手製的翻糖工藝項目、李妍靚在Bonbon巧克力項目等拿到金牌，陳宇宏在歐式麵包項目獲得銀牌，獲得4金1銀的好成績。

廚藝組學生李安璿、趙健璋、謝幸怡均在蔬果雕項目獲得3金、洪偉誠同時在開胃菜展示項目獲得金牌與素食套餐項目獲得銅牌，獲得1金1銅。

管理組學生林罡揮、許裕陽、鄭廷生均在咖啡拉花藝術項目獲得3金、葉廷愷在創意調酒項目拿到金牌、郝子珩在經典調酒項目取得銀牌，獲得1金1銀。

景文科大表示，由於這次韓國賽評審均為國際評審，讓參加比賽的同學們展演時，必須要用英文表現，藉此練習他們與國際接軌，因為是線上賽同時也學習攝影專業，這部分對餐飲系學生來說更是一大挑戰。

景文科大提到，值得一提，烘焙組楊芷柔的杏仁膏蛋糕作品「童年」讓你回憶幼時看哆啦A夢的幻想世界，烘廚藝組果雕項目趙健璋的作品「繽紛色彩 迎向美好未來」讓在疫情期間仍能對未來感到希望與美好及、洪偉誠在素食套餐項帶來的是台灣當季食材與未來植物肉的創意結合讓素食者有著更多元性的美食選擇、咖啡拉花項目中許裕陽的創作理念為愛與和平。

在後疫情期間，景文科技大學餐飲管理系在觀餐學院院長胡宜蓁及烘焙指導老師楊永富、陳文正，廚藝指導老師何育任、方志銘、高世達，飲調指導老師任春榮的帶領下，選手團隊展現從早到晚練習的耐力與對創意作品的執著，充分表現著餐飲專業人士面對大環境的劣勢仍然想方設法突破逆境用創意來永續經營。

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