「冠德羅斯福」擁有25米室內溫水泳池等多元公設。(王莫昀攝)

「藏逸拍賣會」今將年度秋拍預展移師豪宅案「冠德羅斯福」，展出總估值約4.5億元拍品，包括一百多件珍鑽珠寶、趙無極真跡畫作、日本當代藝術家草間彌生、塩田千春的作品，甚至首現頂級珠寶以豪邸冠名 35克拉黃鑽的《羅斯福之星》。

藏逸拍賣會首席拍賣官李承倫解說指出，這次展出有6.8億的珠寶，其中156克拉的尖晶石，是全世界已知前三大，出場第二大珠寶是35.84克拉的黃鑽《羅斯福之星》。

罕見的35.84 克拉曠世黃鑽《羅斯福之星》套鍊，是首度在台灣亮相，為本場專款展出，不在2021藏逸秋拍清單上。李承倫指出，這次重點拍品還包括全球珍稀的綠鑽、藍鑽、粉鑽﹔綠鑽近年來拍賣成交價屢創新高，本次展出1.35 克拉艷彩綠鑽戒指，裸石顏色鮮濃屬於艷彩綠色(Fancy Vivid Green)等級，極其稀有，加上配鑲兩顆總重0.74克拉「阿蓋爾Argyle粉鑽」，起拍價42800000元，估值6000萬~1億。

另1.05 克拉艷彩等級（Fancy Vivid blue）藍鑽戒指，起拍價29800000元，估值3900萬~6000萬。還有10克拉秋拍白鑽、中國藝術界「留法三劍客」朱德群、趙無極真跡等頂級投資型珠寶及藝術品同場競豔。

「冠德羅斯福」總銷30億，每坪單價創師大商圈新高，目前依實價登錄資料顯示，高樓層單價已來到160萬左右。冠德建設協理周大鑫指出，11月10日此案產權登記下來，現處於交屋期，主要買家為醫生、傳產科技業者，還有知名傳產董事長一次買兩戶打通，另有2位為3、40歲金融業金童，全案68戶已剩不到5戶。

據了解，此案地段為主要賣點外，公設也受到許多買家青睞，如拔高12米圓拱崗石基座、挑高8米48羅浮禮賓大廳、 25米室內溫水泳池、20人座席宴會廳等等。周大鑫指出，通膨預期確實會令不少企業主、富豪理財布局上，會拉高置產比例，但置產的區位地段、品質等會是買家選擇重要元素。