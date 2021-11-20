2021台中電競嘉年華活動19日正式開跑，第一天「校園英雄 決戰巔峰」英雄聯盟校園盃賽事在弘光科大電競館進行最終決戰，由地主弘光科大戰隊「弘光獵鷹」、「hkuf」奪下冠亞軍殊榮、永平工商「YPVS」季軍、立志高中「立志猩勢力」殿軍。

校園盃《英雄聯盟》四強線下賽，首戰由立志高中「立志猩勢力」對上剛拿下全運會冠軍的「弘光獵鷹」，由地主「弘光獵鷹」獲得壓倒性勝利，率先拿下冠亞軍資格，緊接著永平工商「YPVS」對上弘光二隊「hkuf」，同樣敗給弘光，形成冠亞之爭，最後由弘光科大「弘光獵鷹」及「hkuf」兩強相爭，自家人對上自家人，戰況緊湊精彩，現場觀賽電競迷大呼過癮。

最後由弘光科大戰隊「弘光獵鷹」、「hkuf」拿下冠亞軍殊榮、永平工商「YPVS」季軍、立志高中「立志猩勢力」殿軍。台中市運動局長李昱叡出席頒獎典禮，肯定四強隊伍展現各校堅強實力，期許電競新秀們未來為國爭光。

李昱叡表示，台中電競嘉年華今年邁入第三年，回到第一屆賽事地點弘光科大，選在專業賽事規格的電競館舉辦校園盃賽事，更廣邀電競校園聯展，並安排復古電玩街機、Ganker EX機器人格鬥體驗及Switch電玩體驗，從11月19日至21日三天接連登場，要讓全民體驗台中電競，賽事更結合網路抽獎活動，祭出電競筆電、手機、銀幕等大獎，邀大家一起關注賽事，神預測誰是冠軍得主，並為選手加油打氣。

運動局說明，台中電競嘉年華活動，首日吸引人潮湧入弘光科大，位在毓麟館的嘉年華體驗活動，吸引滿場在地電競相關科系的學生來朝聖，搶著體驗最先進的電競設備和電玩遊戲，包含acer、ASUS、AOC及LINDY展現目前最夯的設備及耗材，今年更結合時下最夯的Ganker Ex機器人格鬥遊戲，除在活動現場開放體驗，更將於21日舉辦全民盃機器人格鬥交流賽，祭出冠軍二萬元的獎金，邀全民一起來挑戰。

此外，2021台中電競嘉年華賽事活動，全程在臉書粉絲專頁、Yahoo!奇摩遊戲專區 https：／／reurl.cc／35W4V8 及YouTube三大平台同步直播，今明兩天還有校園盃及機器人全民盃賽事，歡迎網友線上關注，或到現場一同參與嘉年華活動，為選手加油打氣。