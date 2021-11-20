捷運三鶯線灌漿工程崩塌 3人無生命跡象 疑多名工人遭活埋

捷運三鶯線高架灌漿工程20日發生倒塌事故釀3死2傷，新北市長侯友宜受訪時表示，除搶救傷者，罹難者從優撫卹，並勒令現場停工。（杜宜諳攝）

捷運三鶯線高架灌漿工程20日發生倒塌事故釀3死2傷，新北市長侯友宜勒令現場停工。左為正常鷹架，右為倒塌鷹架。（杜宜諳攝）

新北市捷運三鶯線工地今（20日）中午12時許發生工安意外，位於三峽區佳福路與佳興路交叉路口工地當時正進行橋墩灌漿工程，疑因板模爆裂造成4名工人從約3層樓高的鷹架墜落，釀成3死2傷。一名當時也在現場的工人顫抖還原意外瞬間，他死命抓住鋼筋才沒有掉下去，躲過這場劫數。

據ETtoday新聞雲報導，當時一名也在現場的工人顫抖表示，事發當下，包括自己在內約有10人在鷹架上進行作業，突然聽到「砰」的一聲，好幾個人掉下來了，他瞬間反應，立刻緊緊抓住鋼筋往上爬，才沒有掉下去。。

據了解，事發當下多名工人正進行橋墩灌漿工程，現場搭滿約15公尺高鷹架，疑因灌漿過程中發生俗稱「爆模」的板模爆裂情況，造成鷹架倒塌，4名工人當場順著傾瀉而下的泥漿墜落地面，其中3人頭部重創，警、消抵達時已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。另一人則是左小腿骨，還有一名工人則卡在鷹架當中左大腿骨折。

3名喪命工人其中2人為台灣籍、1人為泰國籍。新北市長侯友宜於下午2時許抵達意外現場，侯宣示立即勒令停工，傷者全力救治、死者從優撫卹照顧，對於工安事件絕對用嚴正態度面對，該檢討、該停工、該究責，立即進行，工安問題全面檢視，再來談三鶯線的復工。