雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場經過4年整理煥然一新，去年12月縣府、四湖鄉公所共同催生成立「國際風箏衝浪學校」，今（20日）舉辦雲林縣第一屆風箏衝浪公開賽，有繞標競速及跳高表演2項賽事，全台60多名好手競逐。

縣長張麗善20日出席雲林縣第一屆風箏衝浪競賽開幕典禮，縣府總顧問張清良、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、四湖鄉長蘇國瓏、縣議員林深、吳蕙蘭、林岳璋也到場祝福，眾來賓象徵性幫風箏打氣。（周麗蘭攝）

四湖鄉三條崙海域的外海沙洲與岸邊形成風力穩定的平水區域，非常適合初學者，進入冬季後東北季風風力可高達40幾節，也是風箏衝浪高手挑戰極限的絕佳場域。

四湖鄉三條崙海水浴場是四、五、六年級生的回憶。（周麗蘭攝）

雲林縣第一屆風箏衝浪公開賽的賽程表。（周麗蘭攝）

今年4月起國際風箏衝浪學校正式招生，縣府在四湖鄉三崙國小設立海洋教育中心，提供免費水上安全教育訓練，也讓國小學童體驗風箏衝浪從小扎根，雲林縣第一屆風箏衝浪公開賽於20日、21日登場。

教練吳俊賢表示，「風箏衝浪」結合充氣風箏與衝浪板，操作把手以控制風箏高度及方向，結合腳下的滑板即可在水面上高速滑行或，將人帶到空中展現高超的花式動作，風箏衝浪被列入2024巴黎奧運正式競賽項目。

第一屆風箏衝浪活動競賽有繞標競速、跳高表演，選手必須具備2年以上風箏衝浪經驗，分男、女組，每項賽事各50人，近60餘位選手共襄盛舉，各組取前3名。

三條崙海水浴場的風場在上午10點過後才有，縣長張麗善20日出席開幕典禮，縣府總顧問張清良、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、四湖鄉長蘇國瓏、縣議員林深、吳蕙蘭、林岳璋也到場祝福，眾來賓象徵性幫風箏打氣。

張麗善表示，將全力將四湖鄉打造成為全台風箏衝浪的推動基地。蘇國瓏表示，三條崙海水浴場是四、五、六年級生的回憶，感謝縣府投入心力讓它風華再現，最近來露營的人很多，難得出現塞車景象。

徐振能指出，三條崙海水浴場4年來經過整理煥然一新，感謝能與縣府、四湖公所一同合作催生國際風箏衝浪組織認證的風箏衝浪學校掛牌成立，他也推薦四湖黑森林自行車道，歡迎世界各國好朋友到雲林旅遊。