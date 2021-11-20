清水地熱公園新增泡湯設施，讓遊客能有更多的舒適體驗。（胡 健森攝）

宜蘭最受歡迎的遊憩景點「清水地熱公園」更加精彩了，從12月8日下午開始，園區內還提供半露天的溫泉池可以浸泡，讓遊客在絕美的大自然山林間體驗泡溫泉的暢快感。

宜蘭清水地熱公園以豐富的地熱資源聞名，平均水溫高達攝氏120度，還曾經有量到150度高溫的紀錄，是礁溪鄉溫泉出水溫度的兩倍，因此清水地熱的溫泉水不僅可用來發電，更可讓遊客體驗利用滾燙的地熱水在現場煮蛋、煮玉米及蔬果類的樂趣。

宜蘭縣政府進一步規畫，將清水地熱資源再做開發利用，投入7000萬元在園區內建造了一棟設施完善的木造大型男、女湯屋，再委託給民間業者經營管理。

宜蘭縣政府工旅處副處長池騰聯表示，宜蘭地區的溫泉資源極為豐富，幾乎每個鄉鎮都可以挖到溫泉，是貨真價實的「溫泉縣」，且水質富含碳酸氫鈉，是極佳的溫泉。

更特殊的是，清水地熱公園湯屋使用的溫泉水是將地熱發電過後的「尾水」再利用，這些「尾水」原本是要透過回注井回注入到地底下，縣府將部分「尾水」再利用並摻入山泉水降溫，混和後的溫泉不僅溫度更適宜，泡過之後也讓人感覺皮膚更加滑嫩。

業者謝欣樺表示，在清水地熱公園泡湯將能感受到與在礁溪市區內泡湯完全不同的感受，因為周遭就是美麗的自然山林，泡湯的同時還可以吸收到豐富的芬多精，身心靈得到完全放鬆，是另一種泡湯體驗。

謝欣樺也提醒，清水地熱公園的湯屋採男、女分區，必須穿著泳衣入池，男、女區各有4池，同一個時段可讓50人進場泡湯，但12月8日起試營運期間，將分為上、下午兩個時段，每個時段只開放30人進場體驗，一律免費入場，但必須先登記，12月15日起開始收費正式營運。