「2021亞太傳統藝術節」20日在宜蘭傳藝園區臨水劇場揭開序幕，正式邁入第19屆，今年受疫情影響，無法邀請外國團隊共襄盛舉，宜蘭傳藝調整以邀請國內演出團隊及工藝師為主，規畫「祈禱.台灣」主題，除了有27場室內外的精彩演出，另安排10場工藝示範及10場工藝手作體驗，內容十分精彩。

「2021亞太傳統藝術節」20日在宜蘭傳藝園區臨水劇場揭開序幕 。（胡健森攝）

由國立傳統藝術中心主辦的「2021亞太傳統藝術節」，20日舉行熱鬧的開幕式，6個團體近70位表演者在開幕式上輪番獻演海洋主題精華，內容包括原民樂舞、豫劇、歌仔戲、日本歌謠到優人神鼓氣勢磅礡的鼓藝等。

文化部表示，台灣是個海島國家，擁有豐富的海洋資源，行政院自2020年推出「向海致敬」政策，鼓勵人民「知海」、「近海」及「進海」，今年的「2021亞太傳統藝術節」以「祈島‧台灣」主題，不僅具體地呼應向海致敬的精神，也是在向民眾傳達海洋台灣的重要價值。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，以國際傳統藝術交流為目標的亞太傳統藝術節，今年邁向第19屆，受到疫情影響，去年年被迫停辦，今年因為國外疫情持續嚴峻，表演團隊無法來台，因此將活動調整以邀請國內演出團隊及工藝師為主，並以「海洋」、「希望」與「生命力」為核心精神，讓民眾重新注視這個波濤中的島嶼。

「祈島‧台灣－2021亞太傳統藝術節」字11月20日至21日、11月26日至28日共計5天在國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區舉行，共計27場室內外演出節目、10場工藝示範、10場工藝手作體驗，周末另有安排亞太生活市集，詳細資訊可洽活動官方網站（https：／／festival.ncfta.gov.tw／2021aptaf／zh-tw）或臉書搜尋「亞太傳統藝術節」。