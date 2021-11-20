行政院長蘇貞昌今天出席高雄鳳山的公投宣講，遭反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠要求公開辯論，蘇揆當場開嗆「不要亂別人的場子，大家鼓掌把他趕出去」，李建誠旋即遭維安人員壓制出場。國民黨青年團前總團長、現任高雄市黨部發言人呂謦煒表示，相較於之前國民黨立委蔣萬安在街頭宣講遇到不同意見人士後，大方反應「每個人都可以表達不同的意見的立場，這非常的正常」，高下立判，誰是與人民站在一起，而誰又是在同溫層裡取暖，很明白了。

呂謦煒指出，民進黨的公投宣講會每場都在比大比豪華，聽說今天這場在宴會館辦的宣講會，更是足足打通了好幾個廳，給足了面子。然而，參加民進黨公投宣講會的都是民進黨自己人、綠營自己的支持者，沒有異見的存在餘地，更沒有公投議題理性思辨的可能。

國民黨青年團前總團長、現任高雄市黨部發言人呂謦煒。（呂謦煒提供）

呂謦煒質疑，蘇貞昌在面對不同意見者時，第一反應卻是抨擊「不要亂別人場子」，隨後就讓警察做壓制，可見蘇貞昌根本無意與不同意見者溝通講道理，只是面對同溫層取暖而已。

呂謦煒表示，國民黨的公投街頭宣講，幾乎都是在路邊、在空地，一個肥皂箱跟幾張板凳就可以開講，也願意走近不同意見者，與民眾零距離對話。日前蔣萬安也曾碰到不同意見的嗆聲，但他大方回應「台灣是民主社會，每個人都會不同的意見，被嗆聲都是稀鬆平常的事情」，這不才真正是民主自由的精神嗎？

呂謦煒強調，民進黨的場子，看似豪華，實則不堪一擊。國民黨的宣講，看似落魄，實則溫和堅定。用錢買不到民意，只有真正站在國民的身旁，才是真正守護自由民主，也才能獲得大眾的支持。