桃園市長鄭文燦20日與東奧射擊選手吳佳穎、網紅「那對夫妻」林京燁Kim、藝人吳鳳一同參加建立兒少安全網、成就兒少愛與夢想的捕夢網宣誓儀式。（蔡依珍攝

桃園市長鄭文燦20日與東奧射擊選手吳佳穎、網紅「那對夫妻」林京燁Kim、藝人吳鳳一同參加建立兒少安全網、成就兒少愛與夢想的捕夢網宣誓儀式。（蔡依珍攝

桃園市社會局20日在風禾公園舉辦闖關園遊會。(蔡依珍攝)

桃園市社會局20日在風禾公園舉辦闖關園遊會。(蔡依珍攝)

響應國際兒童人權日，桃園市社會局20日在風禾公園舉辦闖關園遊會，上百對親子同歡，希望增加民眾對於「兒童權利」與「兒少安全」的認識，桃園市長鄭文燦也宣布要在北區青少年活動中心，設置桃漾館和桃寶館，給予青少年及兒童更好的成長空間。

社會局指出，11月20日為國際兒童人權日，特別以「用愛守護．兒少安權」為主題舉辦闖關園遊會，吸引許多家長帶著孩子前來欣賞表演同樂，進一步認識1989年聯合國大會通過兒童權利公約「以兒童為主體，全面性地保障兒童的各項權利，包含禁止歧視、生存及發展權、教育權、隱私權、表意權、遊戲權等」的精神。

鄭文燦表示，台灣也於2014年11月20日正式施行《兒童權利公約施行法》，響應國際兒童人權日及推廣兒童權利，市府整合各單位資源共同推動《兒童安全實施方案》，就兒少人身、居家、交通、校園、遊戲、水域、就業及網路等面向，建構兒少安全健康環境，喚起社會大眾對兒少安全議題的重視，市府也持續強化社會安全網2.0，加強局處間的橫向聯繫及資料整合，讓個案追蹤及處理更有效率。

「沒有一個孩子應該被放棄，也沒有任何一個孩子要躲在陰暗的角落哭泣！」鄭文燦說，給孩子健康、正面的環境，一直是市府努力的方向，兒少議題將來還有很長的路要走，期盼社會的陽光能夠照拂到每一個角落，讓兒少能夠在好的環境中成長，期盼在市府的努力之下，讓桃園成為兒少安全宜居城市。

鄭文燦也預告要在北區青少年活動中心，設置以青少年族群為主的「桃漾館」，及以兒童培力為主的「桃寶館」，未來期盼在各個不同社福場館中，完善兒少培力及兒少安全工作，給予青少年及兒童更好的成長空間。