統一獅隊黃紹熙去年嘗試改變打法失利，今年他改回原來的打法，有了不錯的表現，20日迎來一軍初先發，爸爸黃忠義也有給他一些叮嚀，「他叫我保持平常心去打就好。」

27歲的黃紹熙是獅隊在2019年季中選秀第6輪選中的選手，進到職棒後都在二軍磨練，直到本季最後一場例行賽才獲得一軍機會，今天擔任先發二壘手、打第9棒。

「其實不會覺得等很久。」黃紹熙自知去年自己在二軍表現並不理想，沒能獲得一軍機會是理所當然，「今年在二軍有一點點、一點點表現，上來打看看，體驗一下一軍的強度跟張力。」

去年黃紹熙改變打法，想試看看自己能否成為長打型的打者，結果效果不彰，去年二軍51打數敲11支安打，其中包含1轟、5支二壘安打，打擊率2成16。

本季黃紹熙「回歸原本」，擊球確實、把球打強，雖然沒有開轟，但60打數中敲出18安、打擊率升至正好3成，也讓他獲得一軍初先發的機會。

黃紹熙透露，昨晚接到通知時有嚇一跳，心想怎麼會是我，第一時間也有打電話跟爸爸說好消息，雖然爸爸因為工作沒有辦法到現場親眼見證，但他也有叮嚀黃紹熙，「他說，上一軍只是場比賽，跟二軍差不多，保持平常心去打就好。」