台資企業、在A股上市的晉億實業20日在上交所公告，19日收到大陸證監會對公司的立案告知書，因公司涉嫌訊息披露違法違規，證監會決定對公司立案調查。

公告表示，據公司初步瞭解，本次立案涉及公司未及時就日常關聯交易履行審議程式和訊息披露義務等相關事項。

公告指出，立案調查期間，公司將積極配合證監會的各項工作，嚴格按照監管要求履行訊息披露義務。目前公司經營情況正常。

公開資料顯示，晉億實業成立於1995 年11月，具有台資背景，是大陸緊固件行業龍頭企業。公司及廠房毗鄰上海，建有私家內河碼頭及存放10萬噸產品的自動化立體倉庫，擁有各類進口自動化生產及檢測設備一千餘台套，生產各類高品質螺栓、螺母、螺釘、精線及非標準特殊緊固件，年產量20多萬噸。於2007 年1月在上海證券交易所股票上市。

晉億實業股份有限公司作為晉億集團總部，先後投資創辦浙江晉吉汽車配件有限公司、上海晉凱國際貿易有限公司、廣州晉億汽車配件有限公司、晉德有限公司等具有一流水平的緊固件生產、貿易企業。晉億品牌螺絲組件在大陸市場之市佔率為25％，僅次於德國Vossloh的30％。

該公司是大陸最早投入開發高鐵緊扣件（螺絲、螺帽、螺栓等）的公司，也是唯一具有全系列高鐵緊扣件製造能力企業，同時是可供應時速250公里及350公里高鐵扣件之企業，成為主要生產產品，營收比重佔50％以上。