全聯高雄鳳山海洋店20日開幕，副董事長謝健南、總經理蔡篤昌率團站台，由於該門店緊鄰上月才剛開幕的統一優質生活館，兩大通路首度做鄰居，更巧的是「剛好」碰上統一集團董事長羅智先與美麗事業董事長高秀玲到場視察，頗有互別苗頭意味。

全聯近期才宣佈收購大潤發，謝健南對大潤發交易細節不做任何說明，而對於外界關注家樂福的交易動向，羅智先直言「有優先權」，並強調「沒到最後一刻，都還很難說」。

羅智先說，台灣家樂福目前還沒有提出正式出售，做為當事人沒有立場跑去問人家還沒有正式宣布的事情，如果真的要出售，會視條件yes或no。羅智先亦首度證實「我們確實是有優先權，外面要怎麼樣不干我們的事」。

對於罕見對外發聲明，羅智先解釋，零售業大家都是好朋友，統一有立場出來告訴大家這個實際情況。

外界傳家樂福出售案年底前就會拍板，羅智先則認為不見得，不到最後一刻都很難說，且宣布也不見得代表真的，後面還有好長的談判，這個案子不到最後錢進了帳戶，都不算數。

至於對統一優質生活館開幕一個多月來的表現，他表示，表現超過預期，未來集團延展性大，可大可小，他透露，這種咖啡店結合便利商店藥妝的新型態店，獲得不少開發商青睞主動來找。兩大通路首次當鄰居，樂見新商圈帶人潮、共榮。