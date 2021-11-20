今天湖人終於等到老大哥詹姆斯(LeBron James)回歸，不過最後仍以108：130慘敗給塞爾提克，詹姆斯感覺恢復得不錯，砍下23分6籃板2助攻2抄截，但明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)發揮不佳，僅拿下12分4籃板6助攻1抄截，而賽後受訪他面對記者提問顯得有些不耐煩。

Russ is clearly tired of being asked similar questions about this team's issues after every loss:



"It's the same question after every game we lose: 'How long is it going to take?' The answer is 'we don't know.'" — Harrison Faigen (@hmfaigen) November 20, 2021

湖人這場比賽只有首節以38：30取得優勢，後面開始幾乎處於大幅落後狀態，尤其在第三節被打出33：21攻勢，而且塞爾提克主將塔圖(Jayson Tatum)大顯神威，全場飆下37分，更在第三節後段和第四節初頻頻壓垮他們反攻氣勢，湖人只能眼睜睜看著勝利溜走。

這場比賽回歸的詹姆斯表現還不錯，命中率有62.5%、外線42.9%，但韋斯布魯克打起來相當掙扎，投籃命中率僅38.5%(13投5中)、外線25%(4投1中)、罰球25%(4投1中)，場上正負值只有-12，在31分多鐘上場時間裡幾乎沒有太大貢獻。

而賽後記者會他接受媒體採訪，整個人看起來有些焦慮，記者問說湖人何時能走上正軌，他有些不耐煩回應說：「每場我們輸球後，你們都問同樣問題：『需要多久時間？』答案就是我們不知道！」看來韋斯布魯克相當疲憊，也不想再回答。

"I think the reality of it is that everybody on the outside has really high expectations of our team, as they should. But the reality of our team is that we haven't really played together." @russwest44 on the sense of urgency for the team to start to figure things out. pic.twitter.com/mLWU8eMX3I — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) November 20, 2021

接著他繼續說：「整個賽季都會有起伏，這取決於你在團隊所做的事，你可以把它拋很遠，但也能和團隊聚在一起解決問題，我知道我們擁有能解決問題的團隊、能夠做到這點的經驗，我們的工作就是進入那樣的狀態，並做到這點！」