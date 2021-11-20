今天湖人終於等到老大哥詹姆斯(LeBron James)回歸，不過最後仍以108：130慘敗給塞爾提克，詹姆斯感覺恢復得不錯，砍下23分6籃板2助攻2抄截，但明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)發揮不佳，僅拿下12分4籃板6助攻1抄截，而賽後受訪他面對記者提問顯得有些不耐煩。
湖人這場比賽只有首節以38：30取得優勢，後面開始幾乎處於大幅落後狀態，尤其在第三節被打出33：21攻勢，而且塞爾提克主將塔圖(Jayson Tatum)大顯神威，全場飆下37分，更在第三節後段和第四節初頻頻壓垮他們反攻氣勢，湖人只能眼睜睜看著勝利溜走。
這場比賽回歸的詹姆斯表現還不錯，命中率有62.5%、外線42.9%，但韋斯布魯克打起來相當掙扎，投籃命中率僅38.5%(13投5中)、外線25%(4投1中)、罰球25%(4投1中)，場上正負值只有-12，在31分多鐘上場時間裡幾乎沒有太大貢獻。
而賽後記者會他接受媒體採訪，整個人看起來有些焦慮，記者問說湖人何時能走上正軌，他有些不耐煩回應說：「每場我們輸球後，你們都問同樣問題：『需要多久時間？』答案就是我們不知道！」看來韋斯布魯克相當疲憊，也不想再回答。
接著他繼續說：「整個賽季都會有起伏，這取決於你在團隊所做的事，你可以把它拋很遠，但也能和團隊聚在一起解決問題，我知道我們擁有能解決問題的團隊、能夠做到這點的經驗，我們的工作就是進入那樣的狀態，並做到這點！」
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