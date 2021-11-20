台中市椪柑栽培面積達1374公頃，年產量2萬5995公噸，為台中重要水果產業之一。台中市優質椪柑評鑑活動20日在豐原舉行，由豐原區農友劉尚瑋榮獲第1名，成為今年度椪柑王，第2名為石岡區陸浩振及神岡區王畇蓁，第3名為豐原區游博文、朱銘祥及東勢區劉竑志。

台中市優質椪柑評鑑活動20日在豐原舉行，由豐原區農友劉尚瑋榮獲第1名。（農業局提供）

豐原區農會20日在豐原區田心公園舉辦評鑑活動，全市計有80組農民報名參賽，農業局長蔡精強表示，台中市椪柑主要栽培於東勢、北屯、豐原、新社及石岡等地區，為讓消費者能安心選購在地優質農特產品，藉由果品評鑑活動鼓勵並支持在地優良農友，同時推廣台中市優質椪柑，建立市場品牌定位。

評審根據椪柑果品外觀(包含清潔、形狀、大小整齊度、色澤均一度)、風味肉質及糖度等項目審查，最終由豐原區農友劉尚瑋榮獲第1名，成為今年度椪柑王，可獲得獎牌及獎金2萬元；第2名為石岡區陸浩振及神岡區王畇蓁；第3名則分別為豐原區游博文、朱銘祥及東勢區劉竑志。

農業局表示，台中市椪柑栽培面積達1374公頃，年產量2萬5995公噸，不只果皮色澤漂亮、果實飽滿、果粒Q彈，又甘甜多汁、富含維他命Ｃ，為台中市重要水果產業之一，亦為主要外銷果品項目，外銷國家有新加坡及汶萊等地，透過持續推動椪柑外銷，提升產業國際競爭力，穩定國內市場價格，提高農民收益，現正值椪柑盛產期，歡迎大家把握機會購買在地最優質的農特產品。

豐原區農會指出，今日活動現場搭配「三章一Q在地優質農特產品展售會」、「豐原當季特色親子互動DIY」等活動，包括柑橘米布丁可麗餅捲親子互動DIY，及與僑光科技大學合作，以椪柑及大蔥製作創意料理，鼓勵民眾多多支持在地食材。

另外，為推廣食農教育，豐原區農會到校教導學童種植蔬菜，今日設有9個攤位，讓學校擺攤販售自己種植的蔬菜，展示今年食農教育的心得與成果，也增進民眾對農業及在地農產品的熱愛與信心，支持食農教育從生活中落實，傳遞出新創農業特色。

今天活動包括農業局長蔡精強、立委江啟臣、市議員王朝坤、陳清龍、陳本添、張瀞分、謝志忠、農委會輔導處長陳俊言、水保局台中分局副分局長林宏鳴、農業藥物毒物試驗所主秘蔡韙任、台中區農業改良場課長楊嘉凌、豐原區長洪峰明、台中市農會總幹事林育葦、石岡區農會總幹事張東海、豐原區農會理事長許全木、常務監事賴秋榮、總幹事蔡森揚以及多位農會代表共襄盛舉。