臺女性參政比例亞洲第一！TBS電視台來台向她取經。林楚茵直播截圖

甫落幕的日本眾議院大選，當選的女性眾議員只佔總席次9.7％，這是日本推行性別平等參政相關法律後第一次眾議院大選，較上屆10.1％（47席）略為下滑。日本TBS電視台針對此議題與民進黨立委林楚茵討論及採訪。

曾製作《半澤直樹》、《陸王》等多部經典電視劇的日本TBS電視台，日前採訪民進黨不分區立委林楚茵，林表示，台灣不只在2016年選出首位女總統，同時台灣在本屆當選立委中，女性佔比高達41.6％，是亞洲第一，在世界各國更是名列前茅（國際平均值是22％）。

林楚茵笑稱，在台灣因為女性候選人的當選比例相對較高，還有人開玩笑地說，選舉除了「女性保障名額」外，未來可能要增加「男性保障名額」。

她說，雖然是句玩笑話，但同時也彰顯出台灣社會對政治人物是真正的「選賢與能」，已與過去不同，不會因為候選人的性別而影響投票意向。

日本政府2020年12月為推動性別平等，設立在2025年國會選舉時女性候選人至少佔35％的標準。

TBS主播日下部正樹指出，主要是因為在日本，目前許多人仍然抱持著「政治是男人的事」，導致女性參選人比例相對較少，更遑論最後當選的比例了，再再顯現日本女性參政仍屬不易。