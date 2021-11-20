防疫微解封，彰化警方強力掃蕩暴力色情，斷開人與人的連結，7天內就破獲20件刑案；不只查獲2家色情養生館，起或27小包二級毒品安非他命，還查獲改造手槍1支與4發子彈。彰化縣警察局長吳坤旭與彰化警友辦事處主任黃金樹，19日晚間即時前往頒發破案茶及慰問金，宣示打擊不法的決心，並鼓勵有功員警的辛勞付出。

彰化分局執行擴大掃蕩專案，7天破獲20件刑案，還查出槍毒，除查獲改造手槍、子彈，還起獲27包安非他命。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局擴大掃蕩色情暴力，順利查獲兩家養生館涉及人與人不當連結的色情性交易。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局自12日至19日執行為期7天的擴大掃蕩專案專案，由制服警力針對轄內彰化、花壇與芬園鄉內之特種營業、易滋事場所，綿密執行臨檢，並於重要聯外道路進行路檢勤務，防制街頭暴力；同時間由刑事警力申請搜索票，針對犯罪集團組織可能經營之養生館、網路博弈、毒品交易進行掃蕩。

彰化分局執行擴大掃蕩專案，7天破了20件刑案，彰化縣警察局長吳坤旭（左三）親自偕同警友辦事處主任頒發破案茶和慰問金，鼓勵有功員警。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局執行擴大掃蕩專案，7天破了20件刑案。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

專案期間共執行擴大臨檢10場次，執行搜索8處，動員警力500人次，宣示彰化縣政府擴大掃蕩街頭暴力，強力打擊不法之決心。此外，本月初疫情微解封以來，彰化分局針對轄內娛樂場所違反實聯制等防疫規定，已陳報縣政府裁罰第三方警政達18件。後續將編排勤務加強臨檢八大行業場所，協助查核，杜絕防疫破口。

彰化分局執行擴大掃蕩專案，7天破獲20件刑案，還查出槍毒，除查獲改造手槍、子彈，還起獲27包安非他命。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局長王國峯指出，警方將持續積極防制街頭暴力及聚眾鬥毆事件，有信心能迅速壓制、強力打擊。他更強調，警方執法，絕對不會只是法辦滋事者而已，更將全力追查出幕後犯罪唆使者，並釐清衝突原因，擴大偵辦、除惡務盡，以捍衛、保障全體市民安全。

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