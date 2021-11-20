為因應氣候變遷，環保署已於近日預告「氣候變遷因應法」草案，納入2050年淨零排放目標外，並規劃徵收碳費，專款專用於減碳工作推動；依草案26條規定，碳費將分階段按其溫室氣體排放量徵收，環保署表示，因此在起初碳費的徵收為針對排碳大戶收取、預估可涵蓋7至8成的排碳量，且依現行規劃不會透過台電代收。

環保署表示，目前已要求發電業和大型製造業每年8月底前盤查登錄其前一年溫室氣體排放量，包括其生產過程使用燃料、原物料直接排放量與使用電力間接排放量都有掌握，未來徵收碳費時，是向排放源依其直接與間接排放量徵收，徵收內容及徵收方式將由環保署規劃，徵收作業也將由環保署辦理。在前述依排放量徵收原則下，尚無規劃透過電費帳單收取。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說，依目前草案碳費的收取為分階段，不會一次針對有碳排放的單位都收取，一開始僅會針對排碳大戶收取，而現行碳排主來自電力業及鋼鐵、水泥、石化、半導體等製造業，其中電力業的碳排絕大多數來自售電，而如半導體業的碳排有約8成來自用電，因此針對碳費的收取會直接跟半導體業收取。