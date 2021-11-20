年底的反萊豬公投不僅攸關國內民眾，海外台商也關注。僑委會今天透過新聞稿指出，在世界台灣商會聯合總會王德總會長的號召下，僑委會與北美洲台商總會張聖儀總會長、中南美洲台商總會李訓銘總會長、亞洲台商總會江福龍總會長、大洋洲台商總會廖律凱總會長、以及CPTPP的11會員國台商總會長舉行視訊會議。與會台商口徑一致，擔憂反萊豬公投若通過，將會影響台美經貿關係並導致無法加入CPTPP。

僑委會指出，王德總會長在會議中提出警告，如果反萊豬公投通過，台灣加入CPTPP便免談了，台灣商人無法做生意，負面效應非常大，台灣無法承擔這個後果。張聖儀總會長強調，她個人食用美豬長達30多年，她也了解美國對於食安的把關，因此吃得相當放心，萊豬進口沒有健康顧慮，應該回歸經貿思考，以促成台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。李訓銘總會長表示，智利人民長期食用萊豬沒有疑慮，開放萊豬有助台灣對外經貿，沒有必要阻擋。江福龍總會長也警告，台灣仰賴貿易立國，反萊豬公投如果通過，台灣就無法加入CPTPP，將走不進世界市場。廖律凱總會長也強調反萊豬公投將阻礙台灣加入CPTPP。

僑委會進一步指出，當天與會人員還包括僑委會委員長童振源、農業委員會副主委陳駿季、世界台灣商會聯合總會秘書長陳世修、日本台灣商會聯合總會總會長俞秀霞、越南台灣商會聯合總會總會長高國華、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民、新加坡台北工商協會會長楊正祺、汶萊台灣商會會長葉旺傳、墨西哥市台灣工商會會長朱怡欣、秘魯台灣商會會長林牡丹、智利台灣商會會長曹秀鄉等人。