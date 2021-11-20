台中第二選區立委補選戰火延燒，國民黨派出前立委顏寬恒參選，民進黨則派出前立委林靜儀；而顏寬恒確定參選後，各樣攻擊也隨之而來。前立委沈富雄指出，這次補選的情況很奇怪，因為顏寬恒和林靜儀2人的反差太大了，他還認為，這次選舉的勝敗對林靜儀影響不大，但顏寬恒卻有輸不得的壓力。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，台中第二選區立委補選選戰，是一個很奇怪的局面，因為顏寬恒和林靜儀這兩位候選人的反差太大了。沈富雄認為，顏家的過去所做所為，大家都一清二楚，「多加一點，少加一點，沒差」，至於到目前為止，有「我不要再繼續下去，要換人了」這樣想法的人有多少，也都還不知道。

沈富雄還點名同台的資深媒體人尹乃菁和綠委高嘉瑜，指若藍營推派尹乃菁，綠營推派高嘉瑜，這場選戰不會有太大的波瀾，因為她們兩個人之間沒有什麼反差，「都很可愛，對不對？」如果林靜儀落選了，其實影響不大；如果顏寬恒落選了，是一個顏家朝代的結束，而且對國民黨本土這方面的影響其實是很大的，「所以顏寬恒輸不得，林靜儀無所謂」。

主持人趙少康表示，財政部長跳進來攪和是不對的，查稅、抽銀根都是財政部、金管會可以幹的事情，這是極力要避免的，而不是跳進來攪和。沈富雄則說，他是要回應，但不是這個回應法，選後再說就好了。