Wisconsin man wins Michigan Lottery’s Lucky for Life jackpot, takes home $390K https://t.co/VS6mGU2OlS — MLive (@MLive) November 18, 2021

據美國媒體報導，1名威斯康辛州的62歲男子奧爾森，近日僅花2美元(約新台幣56元)下注樂透，卻意外贏得終身幸運獎，直到過世為止每年能得到2.5萬美元的獎金(約新台幣70.1萬元)；不過，他決定一次爽領390,000美元(約新台幣1094.3萬元)。他表示，讓財神光顧的秘訣就是4年來都買同一組號碼。

根據官網表示，「終身幸運」每次下注金額為2美元，獎項從最小的3美元到每年撥給獎金不等。只要玩家下注的5個數字，與劵商自1到48號的號碼球抽出的5個號碼相吻合，就能得到最大獎終身幸運獎。

財神光顧的奧爾森，在10月31日以「05、07、11、21、29」下注，居然幸運贏得頭獎，每年可拿到2.5萬元的獎金，直到他逝世為止。他表示，「我第二天上網看開獎號碼是幾號，馬上認出我下注的數字。發現自己中獎我簡直不敢相信，好幾天都魂不守舍。我和我太太都覺得我們人在九霄雲外」。

不過，奧爾森決定每年領獎，而選擇一次爽領39萬美元。他準備用這筆獎金來支付帳單，還要好好的過上爽日子。「中獎會改變生活。現在即使發生意外，比如汽車拋錨，我們也不用擔心錢從哪來。這感覺爽翻了」。