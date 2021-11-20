通膨話題持續延燒，民生物資、餐廳均掀起漲價潮。統一企業集團董事長羅智先今天現身統一優質生活館時表示，旗下星巴克前3季虧損，但還是撐得住，強調現階段星巴克不會漲價。

面對漲價議題，羅智先今天接受媒體採訪時指出，原物料確實大漲，業者成本壓力沉重，但以目前市場氛圍而言，民眾經歷疫情衝擊導致荷包減少，事實上，業者並無漲價本錢，「還可以撐下去的只能自己吸收」，否則消費者可能因此選擇至別家消費。

至於星巴克是否漲價，羅智先表示，疫情期間星巴克業績狀況極為不佳，前3季業績首次出現紅字。

對於星巴克不多推外送的疑問，羅智先解釋，星巴克重視消費體驗服務，假使改為外送、外賣，「氣氛就沒了，那為什麼要在那邊買咖啡」；他說，目前賠錢但還撐得住，只是員工就比較辛苦。

羅智先也說，以目前集團事業整體狀況而言，除非生產設備已24小時生產，無法再控制成本，否則不會優先考慮漲價。

至於其他連鎖咖啡通路是否醞釀漲價，全台擁有524家門市的路易莎咖啡今天告訴中央社記者，目前相關事宜研議中；cama cafe受訪時則表示，現階段尚無漲價動作。（編輯：黃國倫）1101120