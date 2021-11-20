今年因為疫情，許多店家多少受到影響，近日疫情逐漸趨緩，是把錢賺回來的好時機，塔羅牌老師艾菲爾提醒，2021年財位在正西方、文昌位在正東方，以及7項店面風水擺設的技巧，讓你生意興隆、發大財。

【吉方財位、文昌位提醒】

2021年財位在正西方，可在家宅或房間的流年財位擺放貔貅一對，貔貅是以錢財為食的神獸，最喜歡咬過路人的錢，吸納四方財氣。在財位正西方擺放貔貅一對，代表一陰一陽丶一公一母，公的咬錢丶母的守財。

2021的文昌位在正東方，可以在家宅或房間的流年文昌位擺放一個花瓶，在裡面放少許清水，最好是取自銀行的發財水。另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮七七四十九天，照亮你的文昌星，可為你招貴人、聚財氣。

【店鋪擺設宜忌】

1丶大門不宜太小

生意場所，就是要敞開大門，迎接貴客。如果店門做得太小，就會顯得擁擠，讓客人不想走進來。建議可以用左右雙片內開式的大門，代表著左右逢源，財源廣進。

2丶店裡燈光宜亮

燈火通明的店面會吸引人的目光，加上商品陳列整齊，一目了然，這樣客人一踏進店面就能清楚的看見所推銷的商品，以增加出售商品的可能性。

3丶收銀台擺放招財寶物

店裡招財可以在收銀台左手邊擺放招財神獸，左邊為進，進財；右邊為出，吐財。或是將招財神獸的飾品直接佩戴在身上。

貔貅：貔貅神獸能幫主人招取錢財，咬住錢財，只進不出，因此是最佳、最好的招財、守財神獸。正面朝外擺放。

金蟾：三腳金蟾神獸能夠招財富貴、招貴人、除穢化煞，還能夠消除紛爭及小人侵擾。正面朝內擺放。

金雞：金雞必須背靠牆擺放，代表有靠山，雞頭朝外，幫你啄回金銀財寶。正面朝外擺放。

4丶計算機上貼硬幣

做生意的老闆們一定常接觸「計算機」，也一定常常看到有人在計算機上黏貼一枚硬幣，這有兩種用意：第一為了招財：代表著利用「錢滾錢」取「財源滾滾」的意思。第二為了提醒自己要「錙銖必究」：大家賺錢都不容易，所以不管是收錢還是找錢給客人，計算上都不可馬虎。

5丶店內要有流水動線

財為水，金水相生、生生不息。可以在店內設計一個中島櫃，讓客人進店裡能有像流水般，轉彎、打轉的動線。行雲流水能幫你帶入源源不絕的財源。

6、招牌、裝潢用色須謹慎

一間店的招牌用色與店內裝潢用色，必須跟店主的八字五行能夠呼應，最好是選用能夠幫助自己提升各方面運勢的的顏色。所謂：天助、人助，也要自助。如果自己能幫助自己提升，這樣是更好的。

7、乾淨整潔

門面一定要乾淨清新，如果有更衣室、衛生間，也一定要打掃乾淨，廁所是污穢之氣的來源，如果沒有定時清潔打掃，會使店舖裡的氣場混濁，影響財運，也影響老闆、員工的健康運勢喔。