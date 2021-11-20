檢警破獲以陳姓女子為首的犯罪集團，起出棍棒等犯罪工具。(翻攝照片／林欣儀台中傳真)

自稱天道盟成員的20歲陳姓女子，專門吸收未成年組成犯罪集團，透過臉書聊天室約砲誘騙男網友，實際上卻以仙人跳方式逼迫被害人簽本票、以棍棒毆打成傷，其中，林姓被害人不但被打到骨折、還簽下500萬本票，刑事局中部打擊犯罪中心追查多月，逮獲陳女等11人，依違反組織犯罪防制條例等法辦。

刑事警察局偵六大隊第一隊調查，陳女原本是詐騙集團車手，去年被逮後轉換詐騙方式，夥同黃姓男友及其他人共組犯罪集團，並吸引未成年人加入，她透過臉書尋找下手目標，並以詐騙方式設局邀約被害人。

檢警查出，去年5月間，陳女在臉書鎖定從事服務業的黃姓男子，即透過私訊方式與黃男聊天，接著以約砲的方式邀約黃男到太平區租屋處，待黃男與陳女進入房間後，集團其他成員即持棍棒衝入暴打黃，接著脫光他衣物並將其綑綁，逼迫黃簽下60萬元本票。

隔沒幾天，陳女又以相同手法誘騙林姓男子，不但將林男打得渾身是傷，還逼迫他簽下500萬元本票，事後陳女又帶人向林男討債，將他打到骨折。

警方獲報後追查數月，11月10日、18日分別逮獲陳女及集團成員共11人，依違反組織犯罪防制條例、傷害、妨害自由等罪送辦。警方強調，此集團多在台中市太平、大里、烏日等地區活動，呼籲被害人出面指認。