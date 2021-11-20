河樂廣場的餐酒嘉年華是台南市首次舉辦的酒類活動，聚集全台調酒高手，吸引不少愛好飲酒者參加。（程炳璋攝） ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

台南市餐酒嘉年華活動20日登場，下午就有民眾排隊進場。（程炳璋攝） ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

全台上百位調酒高手20日與21日連兩天齊聚中西區河樂廣場，吸引大批飲酒愛好者參加，台南市觀旅局首辦餐酒嘉年華會兼調酒競賽，嘗試打響夜間觀光亮點，推動微醺小旅行。

酒類活動有一定風險，全台縣市政府很少主動舉辦，台南市為了打響夜間觀光亮點，首次嘗試舉辦餐酒嘉年華會，選在河樂廣場登場，分上、下兩層區域，台南市觀旅局挑選31家排隊美食名店在上層擺攤，下層酒攤則由民間業者收費自辦，來自全台100位調酒師設攤，並由在地與外縣市調酒師分別組隊，來場調酒PK競賽，炒熱活動氣氛。

這項餐酒活動，地上層有晶英酒店、st1咖啡、蜷尾家、酣呷餐酒、食上主義、啢啢餐桌等業者參加，地下層則有全台酒商品牌與著名酒吧設攤，在網路引起一陣旋風，吸引網友熱烈分享，並揪團參加。

台南市觀旅局表示，台南市擁有全台頂尖實力的調酒人才，包括阿翔、芭樂與Nono，更有排名亞洲前50大的質感酒吧，是遊客到台南遊玩前，喜歡預約超夯店家。這些相關業者十分團結，願意共同行銷台南的酒吧質感文化。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，透過首屆餐酒嘉年華活動，可行銷台南高品質的文青餐酒館，推動府城夜間觀光，遊客入夜後，仍可來趟「微醺小旅行」。

台南市首辦酒類活動，台南市警方不敢大意，配合在周邊道路執行路檢，台南市觀旅局提醒，活動是傳達理性飲酒、宣導拒絕酒駕觀念。

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