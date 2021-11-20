今天要為大家報導一件感人的故事，英國女自行車好手菲佛(Pfeiffer Georgi)的運動生涯曾經歷重大轉變，她去年於比利時一次車禍中撞斷兩塊椎骨，迫使她戴了一個月保護頸部護具，而在復健之前她甚至還得重新學習走路，連她都說自己當時就像個嬰兒一般。

菲佛回憶起當時的車禍，認為這嚴重影響她2021賽季，她說：「只記得我衝入人行道上，然後掉進水溝，完全無法移動。」這甚至讓她日後在心理上產生恐懼：「對我來說，更重要的是找回信心，那次車禍確實讓我震驚。常在想，若再發生一次，可能就不會這麼幸運。」

接著她談到自己在英國家中辛苦恢復的過程：「一開始我必須要專心得走路，好像嬰兒一樣，治療師剛開始試圖讓我脖子恢復力量，並能再次騎車，這花了幾個月時間。然後慢慢開始在室內踩飛輪，過了好幾個月我才能正常上路騎車。」她表示與教練每天一起訓練數小時，慢慢淡化焦慮和恐懼。

不過皇天不負苦心人，隨著菲佛努力復健，她在今年又重新回到自行車場上，9月她在法國贏得了首場比賽。她感性的說：「對我來說，這感覺像是真正的進步，因為在過去幾年裡，我因傷病和疫情的影響而遇到了一些挫折。」

接著她更與DSM車隊簽了一份2年合約，這也讓她相當興奮且充滿期待，而在今年10月英國公路自行車錦標賽上她還奪下冠軍，這對一個一年前連走路都相當困難的人來說非常不容易。菲佛今年才21歲，出生於英國，父母、哥哥都是自行車好手，這也讓她耳濡目染走向了這條路！