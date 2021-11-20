虎尾鎮的花生加工品在業界素負盛名，全鎮有1800公頃花生田，鎮農會與農民契作種植履歷花生的面積170公頃，以台農14號花生為主，特點是營養成分多、油質高、顆粒大，農會為求加工原物料來源穩定，為台農14號特地開闢種源圃，讓更多農民種植。
虎尾鎮農會與農民契作具有產銷履歷的花生，每斤以市價加2.5元向農民購買，今年第二期作花生受水災肆虐，產量減少一成到三成不等，目前價格不便宜，虎尾農會的乾果莢進價已達1斤50元。
農會總幹事蔡武吉表示，農會與農民契作170公頃履歷花生田之外，今年在大屯里、北溪里、墾地里一帶開闢花生「專區」，共同採購資材以降低防治成本；此外也做了台農14號的種苗示範田，提供下一期契作農戶取種，以求品質穩定、均一。
蔡武吉說，花生品種很多，該農會加工廠使用的是台農14號，包括供應各大廠牌花生麵筋所需的花生、調味花生、花生油、花生醬、花生粉等，尤其是花生麵筋需要的都是飽滿大顆的花生，賣相要很好，台農14號的特色非常符合。
虎尾鎮農會今（20日）與落花生產業聯盟的鄉鎮包括雲林縣元長鄉、土庫鎮、四湖鄉、北港鎮、嘉義縣東石鄉一同展示產品，虎尾農會也推出蒜片花生、麻辣小魚乾花生新產品，希望民眾多吃本土花生。
蔡武吉表示，花生是很好的食物，花生油也是相當好的油品，可耐油溫度到240度，從虎尾農會出去的花生絕對沒有黃麴毒素，因為從開始種的時候就驗土、驗水，採收時再徹底檢測農藥殘留量，進入加工廠後與加工之前，又再驗是否含黃麴毒素。
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