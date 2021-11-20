中信兄弟王牌投手德保拉19日挑戰17勝失利，今日兄弟將他降下二軍，今年勝投王確定由統一獅隊布雷克奪下，他也陸續收到不少恭喜，今年能夠投出球探報告中沒有的長局數，他歸功於完整春訓、投手教練協助及隊友守備幫忙。

過去布雷克在韓職效力時，先發前5局都能展現壓制力，但到了第6局狀態快速下滑，但去年下半季加入獅隊後，他在台灣大賽第5戰用126球完封勝，表現讓總教練林岳平眼睛為之一亮，笑說：「原來我們陣中有這麼強的投手。」

今年布雷克為獅隊出賽27場，拿下17勝4敗、自責分率1.83，26場先發中有4場投到第9局，包含3場完封勝，表現連他自己都認為是生涯年。

能夠投出球探報告中不曾有的成績，布雷克指出2大原因，第1是有完整春訓，幫助自己儲備足夠的體能，第2就是投手教練的信任及隊友守備的幫忙。

布雷克說：「去年季中加入，調整不是那麼順利，今年有了完整春訓讓我能儲備足夠的投球體力，再來就是投手教練，若前5、6局失分不多，他會給我機會，讓我繼續投下去，隊友守備也幫了我很大的忙，才能夠幾乎每場比賽能拉長局數。」

昨天德保拉挑戰17勝失利後，勝投王也幾乎篤定，布雷克透露，印象中自己從未拿到類似頭銜，獅隊從總教練到球員幾乎都向他說了恭喜，「得獎當然是特別開心，但我自己更在意的是，自己今年的表現能夠幫助球隊。」

為了讓布雷克能夠拚個人獎，17日他投完後獅隊並未立刻把他降下二軍，主要是盤算若是德保拉昨天失分較多，還能讓布雷克拚防禦率王，布雷克笑說：「現在看來今天是不用拚了。」