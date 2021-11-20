藝人曾淑勤（左）最近因戲再暴紅，台下觀眾紛紛喊她劇中名。（旺旺文教基金會提供／邱立雅竹市傳真）

南方二重唱和聲悠揚悅耳，一曲秋蟬也讓台下跟著唱。（旺旺文教基金會提供／邱立雅竹市傳真）

迷霧森林樂團主唱宋昱錦（中）在演唱會中大秀舞技，讓眾人拍手叫好。（旺旺文教基金會提供／邱立雅竹市傳真）

木工歌手陳思瑋選秀比賽出身，此次帶來多首眾人耳熟能詳的好歌。（旺旺文教基金會提供／邱立雅竹市傳真）

旺旺公益演唱會來到新竹，邀請近千名志工朋友來場音樂的饗宴。（旺旺文教基金會提供／邱立雅竹市傳真）

由旺旺文教基金會、中國時報、新竹市擎天自強協會主辦的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，20日下午在新竹市文化局演藝廳登場，多組知名歌手包括曾淑勤、南方二重唱等輪番登台，替現場近千名志工朋友們獻唱，歌手們唱功絕佳，帶動現場氣氛功力也不俗，台上台下不只笑成一片，也唱成一片，帶給志工朋友們一場溫馨的午後音樂饗宴。

旺旺集團用行動力關愛社會，積極推展志願服務，旺旺文教基金會主任周哲仁表示，在疫情爆發期間，台灣處於不安定的狀態，但是志工朋友們奉獻己力，讓疫情趨緩、恢復以往的安定，他肯定各位志工的付出，因為「志工是台灣安定的力量。」

此外，周哲仁也透露，疫情肆虐也衝擊藝人的工作，疫情需緩後，籌辦演唱會時，發現只要檔期、地點能配合，幾乎所有藝人都點頭答應前來演出，他非常感謝所有參與演出的歌手，也請台下觀眾不要吝嗇掌聲，給予鼓勵。

中國時報營銷活動部副理梁俊華則表示，旺旺文教基金會重視台灣公益活動，這幾年勤跑各縣市舉辦活動慰勞志工，希望傳遞更多愛與關懷給社會大眾。新竹的公益演唱會已是目前的第6場，預計年底前還要再辦6場。

此次新竹場的公益演唱會現場湧入近千名志工，在主持人凃佩岑以悠揚的歌聲開場下，把所有觀眾帶入了音樂的世界。首個登場的歌手為迷霧森林樂團，主唱宋昱錦不僅歌唱得好，現場還大秀麥可傑克遜經典舞步，甚至還搖起了電臀，引起台下陣陣尖叫。

接棒上場的曾淑勤，以電影魯冰花同名主題曲，讓眾人踏進時光隧道，動人的樂章與歌詞，讓台下不少人都感動得紅了眼眶。木工歌手陳思瑋嗓音嘹亮，唱起我是一隻小小鳥，震撼度不輸原唱。緊接著是台一線上場，雙人組合說學逗唱，惹得台下笑聲連連。最後由南方二重唱壓軸，一曲秋蟬讓台上台下都唱成一片。