唐獎第四屆頒獎典禮今（20）日線上舉辦，聚集分別位在美國、英國、日本、新加坡、孟加拉、哥倫比亞、黎巴嫩等7國的8位得主，接受來自全球觀眾的祝賀與掌聲，共同見證被視為時代先驅的8位得主卓越成就和影響力，尤其是三位唐獎生技醫藥獎得主的研究皆與發炎反應有關，他們的研究與發現都被應用於臨床試驗治療新冠肺炎患者。

唐獎永續發展獎得主珍古德博士在英國家中連線受獎，她表示，今日成就要歸功於身旁友人的努力與陪伴，特別是國際珍古德教育及保育協會。目前全球面臨許難題，例如氣候變遷、生物多樣性的喪失、新冠肺炎疫情等，各地協會正致力解決全球性議題。珍古德博士提到所獲得的獎項獎金將用於協會的計畫，尤其是在65個國家施行、培育年輕人的「根與芽計畫」。

唐獎生技醫藥獎得主查爾斯 · 迪納雷羅博士（Dr. Charles Dinarello）在美國科羅拉多大學連線受獎，他提到很榮幸見證IL-1的研究發展及疾病治療成效，並向該領域學者的貢獻表示敬意及感謝，無論是阻斷細胞激素研究或是創新療法研發。他鼓勵年輕學者保持正向信念、秉持研究倫理，持續努力必有所成果，科學研究是沒有極限。

唐獎生技醫藥獎得主馬克 · 費爾德曼博士（Dr. Marc Feldmann）在英國家中戶外花園連線受獎，他表示，去年得知獲獎消息時，正值新冠肺炎疫情肆虐全球、奪走不少人寶貴的性命，而三位唐獎生技醫藥獎得主的研究皆與發炎反應有關，很榮幸他們的研究與發現都被應用於臨床試驗治療新冠肺炎患者。獲頒唐獎讓他回顧人生，感謝眾多團隊、同事和家人支持，才有機會改變世界，為上百萬病患帶來福祉。

唐獎生技醫藥獎得主岸本忠三（Dr. Tadamitsu Kishimoto）則在日本大阪大學免疫學先驅研究中心連線受獎，他對於畢生投入的IL-6研究，讓超過100國使用tocilizumab藥物，及治療超過百萬名類風濕性關節炎患者，此影響獲得唐獎表彰及肯定，深具代表意義。

唐獎漢學獎得主王賡武教授在新加坡大學連線受獎，他表示，漢學有許多值得探索之處，希望透過唐獎讓更多人注意中華文明的價值，改善人類的處境。他也欽佩唐獎創辦人尹衍樑博士成立唐獎的智慧與氣度，認為設立漢學獎是獨具慧眼。

三位非政府組織、唐獎法治獎受獎代表，孟加拉環境法律人協會代表人莎伊達．瑞茲瓦娜．哈桑（Ms. Syeda Rizwana Hasan）、實現正義：法律、正義暨社會中心受獎代表人薇薇安．紐曼．龐特（Prof. Vivian Newman Pont）、法律實踐進程組織受獎代表人姬達．法蘭吉雅（Ms. Ghida Frangieh），分別從個人家裡或組織辦公室連線受獎，皆表示唐獎的肯定更加鼓舞非政府組織，並將持續為社會及環境正義、弱勢族群、司法獨立等議題，捍衛法治原則，唐獎給予他們前進的動力，即使面臨極大的挑戰與艱困環境，也必須追求進步與創新。