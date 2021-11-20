2021台中市社區文化季，今（20）日上午在台中驛鐵道文化園區熱烈展開。今年社造及地文館成果大會師，共集結全市131個社造點、27間區公所及13間博物館及地方文化館等單位，現場包括動靜態展示、闖關換好禮、免費手作體驗等，豐富的在地文化體驗一站滿足，為台中火車站帶來熱情豐沛的社區活力！

今日活動由副市長令狐榮達穿著魔法袍，用魔法棒點開社區魔法，為社區特色走秀揭開序幕。令狐副市長表示，台中市是全台最宜居的城市，而社區營造是打造宜居城市不可或缺的重要環節，人的參與是社造的精神所在，在參與社造過程中，逐步提升社區生活品質、累積社區居民藝文素養。社造如同魔法，讓鄰里互動、社區意識凝聚及在地文化的傳承等，產生不可思議的質變，歡迎民眾一探社造魔法的魅力。

今年台中市社區文化季以帶有魔法氛圍的「社造9又3/4月台」為主題，特別選在具歷史感的臺中車站舊站舉辦，希望透過回顧本市推動社區營造的歷程，找到邁向未來的方向，本次共有九大展區，包括「社造魔法月台」、「進擊的公所」、「跨域合作」、「文化教育扎根」、「青年社群」、「艾尼莫魔法學院」、「城鄉交流」、「在地知識」和「多元平權」，各自代表台中市社區營造與地方文化推廣的重要面向。

此外，還有社區故事學堂，由社區志工化身說故事爸爸媽媽，透過創意互動，向大小朋友講述臺中在地特色的故事繪本，引導孩子對家鄉的認識與學習在地知識，現場還有結合Line Bot實境解謎遊戲的闖關活動。

文化局長陳佳君表示，現場提供社區及地方文化館的15種體驗課程，包含羊毛氈、漆藝圓鏡蒔繪、木製彈珠檯、書道體驗、魯班鎖鑰匙圈、虎爺香包、薰香錐、蓋手印手提袋、編織袋等，場場秒殺，讓現場民眾親自體驗本市在地文化多元魅力。

此外，還有梧棲區頂寮社區發展協會社區居民，演出以海之俗諺為主題的社區戲劇，后里麻糬社志願服務關懷協會演出友善毛小孩行動劇，及國際關懷印尼協會表演印尼傳統舞蹈，均吸引許多民眾欣賞。

為推廣社區產業，文化局今年特別推出社區文化伴手禮，邀請福爾摩沙國際影節主席洪馬克導演拍攝宣傳影片，同步在活動現場播放外，影片也將成為今年福爾摩沙國際影節開幕影片；另外，文化局也設計四款社區伴手禮圖案，供免費授權使用，希望透過與民間合作，讓社區風味能廣為推廣！