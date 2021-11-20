高雄鈞安婦幼聯合醫院今（20）日宣布將啟動「暖心專案2.0」，從產檢、生產到月子餐到孩子出生的尿布等提供一條龍服務，預計60名經濟弱勢孕婦受惠。（柯宗緯翻攝）

高雄鈞安婦幼聯合醫院今（20）日宣布將啟動「暖心專案2.0」，從產檢、生產到月子餐到孩子出生的尿布等提供一條龍服務，預計60名經濟弱勢孕婦受惠。（柯宗緯翻攝）

曾戳破網紅「罔腰」假孕事件的高雄婦產科名醫林克臻，其創立的高雄鈞安婦幼聯合醫院今年初推動暖心專案，協助32位弱勢孕媽咪安心生產，總計支出約為32萬元。其中，1名單親5寶媽「連吃飯都有問題」，最後在院方協助下順利生產。如今計畫滿1周年前夕，院方今（20）日宣布將啟動「暖心專案2.0」，從產檢、生產到月子餐到孩子出生的尿布等提供一條龍服務，預計60名經濟弱勢孕婦受惠。

院方推行「暖心專案2.0」將提供孕期中的營養品、自費產檢、生產紅包、尿布奶粉等，讓弱勢媽媽有更多的資源可運用。院方也醞釀成立公益單位「高雄市臻喜玥婦幼關懷協會」預計明年1月底立案，此外也結合社會團體資源共襄盛舉。

今天正修獅子會代表捐贈10萬元響應「暖心專案2.0」，針對60名高市經濟弱勢孕婦，提供完整產檢醫療服務與新生兒檢查，並提供營養品及新生兒篩檢、月子餐、尿布、奶粉等，合計可為每位孕婦省下4.3萬元支出，總費用預計投入近250萬元。

暖心專案上路將屆滿1週年，其中有位今年10月8日生產的媽媽，本身並不符合該專案資格，但因經濟困頓又加上單親，懷孕過程未做產檢，直到臨盆前才到院做產檢。院方說，當時寶寶狀況不明，媽媽也嚴重貧血，最後媒合社會資源協助，讓母子均安。

不過，院方也遇到「特殊事件」打擊士氣，院方透露，1名自然產孕婦要打減痛分娩，護理師事先告知此非屬必要醫療，未列入在暖心專案的服務項目內，必須自費負擔，但友人直接「要求」院方幫忙「處理」，最後院方好心認了協助，未料媽媽出院後，其友人竟到官方粉專留下負評。

院方感慨，明明是一件好事卻被抨擊成如此不堪，但如同慈濟上人證嚴法師所言「歡喜做，甘願受」，今天鈞安醫院提供這些暖心服務並非沽名釣譽，「母子鈞安就是我們成立醫院的宗旨」，會持續幫助迎接每一個來到這個世界的新生命，讓這個世界變得更美好。