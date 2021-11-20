情到濃時闊氣甜蜜蜜、分手瞬間變臉超小氣。彰化縣46歲蕭姓男子，前年底開著前女友的車發生擦撞，他主動拿出支票要給前女友修車。不料分手後，他竟拆了同居處的門把、水龍頭，和流動廁所，甚至將支票掛失止付，讓卓女平白吃上侵占罪官司，面對檢警偵訊調查，她氣得反告惡搞的蕭男誣告；彰化地院近日審結，判蕭男4個月有期徒刑。全案得易科罰金，得上訴。

根據判決書，2018年12月5日晚間8點多，蕭男開著卓女的車子載著卓女出門，卻在社頭鄉內出車禍，蕭男闊氣的將手邊一張韋姓男子開給他的支票拿出來，要卓女拿去支付車損修理費。

不料兩人因細故大吵後鬧翻要分手，3天後的12月8日，蕭男開始前往兩人同居的愛巢陸續搬東西，隔天又去拿走水龍頭、喇叭鎖，12月10日甚至帶了工具要去拆廁所，蕭男卓女兩人又因爭吵起衝突；蕭男還因卓女不接他電話，陸續傳Line訊息指，「我晚上廁所要拆掉」、「你跟我拿那張28000的票我要去報遺失」、「我要去警察局報案了，票號我已經給警察了」。

根據檢警調查，蕭男實際上是前年12月13日才到陽信銀行社頭分行申報支票遺失，掛失止付，並非直接前往警局報案。而卓女因而被檢警懷疑涉嫌侵占蕭男遺失的支票，讓檢警白忙一場，彰化地檢署確認卓女無辜，不起訴處分，也讓卓女決定反告蕭姓前男友誣告。蕭男雖然一再辯稱，均不被法官採信。

法官認為，蕭男與卓女原為交往的男女朋友，從租屋處搬離個人物品後，更進一步陸續將使用中的水龍頭、喇叭鎖、流動廁所等物品拆除，這些物品變現價值不高，卻可能造成原本住處使用者生活及經濟上不便。

法官審酌，兩人爭吵後，蕭男為了不讓卓女領到支票款項，明知支票未遺失，卻逕向銀行申請掛失止付，且轉報警察機關協助偵察侵占遺失物動機，使得卓女無端遭受司法調查，更浪費司法資源，犯後飾詞否認犯行，故作如上刑度量刑，以示懲儆。