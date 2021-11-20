「我們想要看看海、逛百貨公司！」這是來自「偏鄉中的偏鄉」南化瑞峰、西埔國小學童的心願！國際獅子會300-D1 區第二副總監蘇明宙得知孩子們的夢想，自掏腰包邀請瑞峰及西埔國小28名學童今天展開府城1日遊，更邀請成功大學的大哥哥、大姐姐分享學習生涯，鼓勵偏鄉孩子好好讀書。

蘇明宙(左四)得知孩子們的夢想，自掏腰包邀請瑞峰及西埔國小28名學童展開府城1日遊。(曹婷婷攝)

瑞峰、西埔國小的孩子，多數都是隔代教養或來自弱勢家庭，當他們在作文寫下「很想看海，想將腳泡在鹹鹹海水裡、想參觀從來沒去過的百貨公司、到文具店買文具」等心願，這些之於都會區孩子，明明是稀鬆平常的「日常」，因此，當蘇明宙得知這群孩子的心願後，決定為孩子們圓夢。

他除了聘請遊覽車載著學童們下山，也規畫讓他們從永康車站搭火車至保安車站，並到黃金海岸體驗海水、到市區逛百貨公司。西埔國小的余同學說，今天最開心的就是到百貨公司的無印良品，這是他第一次到訪，「裡面的文具好漂亮！」最後買了一個鉛筆盒，心滿意足。

活動壓軸則是安排成大的大哥哥、大姐姐於成大榕園和小朋友分享學習生涯，鼓勵他們好好讀書，邁向「成功」，「以後來當我們的學弟學妹好嗎？」蘇明宙表示，透過今天的活動，想讓小朋友們知道，自己必須展現信心和活力，不斷學習、樂觀勇敢面對將來，「未來就掌握在自己手中」。