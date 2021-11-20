秋冬肌膚很容易感到乾燥，在保養步驟加入面膜來加強保濕，是相當高效的保養方式，讓營養成分深度吸收，幫助解決乾荒、泛紅、預防老化等各種肌膚困擾。Oui Organic唯有機、專科、寵愛之名推出保溼面膜，每天花幾分鐘的時間好好滋潤肌膚，養出澎潤滑嫩的水煮蛋美肌。

▍1.Oui Organic唯有機玫瑰精萃換顏保濕面膜

Oui Organic玫瑰精萃煥顏保濕面膜，添加高比例的玫瑰純露、有機玫瑰精油、預防老化的阿爾卑斯高山雪絨花、珍稀深海墨角藻等頂級滋養，不黏膩好吸收，賦予肌膚超水潤光感，10分鐘極速導入，立即緊緻柔滑，超保濕、超亮白，讓肌膚煥然一新，部落客唐葳也是這款面膜愛用者，表示使用後「臉立刻亮白一階，超水潤有感」，特別推薦乾肌使用。

Oui Organic唯有機玫瑰精萃換顏保濕面膜推薦與玫瑰純露搭配使用。（圖／品牌提供）

▍2.專科極效服貼系列面膜

全新上市的專科極效服貼系列面膜：海葡萄保濕面膜、莓果晶透面膜，搭載獨家創新科技「動感超導水凝膜」，將緊密度、貼合度、滲透度直接提升至最高規格，敷上後完美服貼到彷彿隱形的科技水凝膜布只有0.22mm，能像水磁鐵般緊密貼合每吋肌膚，高密度纖維輔助精華液成分超導吸收，迅速潤澤肌底，密集修護肌膚損傷，深層注入源源不絕的保濕力，長效鎖水不間斷。

專科海葡萄保濕面膜、莓果晶透面膜。（圖／品牌提供）

除此之外，專科堅持給肌膚最溫和的純淨呵護，極緻柔軟的親膚凝膜布，加上無酒精、無香料、無色素，敏感肌女孩也能安心敷起來。

▍3.寵愛之名水能亮微酵保濕大光圈面膜

寵愛之名推出全新「Water Pay水能亮微酵保濕大光圈面膜」，以獨家雙重微生態修護科技「二裂酵母、海洋益菌活萃」，搭配多重修護因子，結合唯一來自日本的連續長纖維雲絲膜，推薦給乾燥、敏弱肌膚使用，高效解除5大肌膚危機：細紋毛孔、粗糙黯沉、過度出油、泛紅脫皮、紅腫乾癢，今年冬季保養少不了這款保濕面膜。