電動車大廠特斯拉傳出Tesla app故障事件！外媒報導指出，稍早一名特斯拉的南韓車主指出，他的iOS應用程式顯示「500 Internal Server Error」，也就是伺服器連線出現問題，讓他無法使用手機啟動車輛。對此，執行長馬斯克也致歉，並保證以後不會再發生類似情況。

該名網友在推特表示，他在南韓首爾使用iOS 應用程式試著打開他的 Model 3，卻出現伺服器連接錯誤的訊息，並表示這可能是一個全球性問題。馬斯克看到訊息後先是回覆確認中，並在之後回應，「現在應該會重新上線。看起來我們可能不小心增加了網路流量。抱歉，我們將採取措施，確保此類事件不再發生。」

根據路透報導，當機監測網站Downdetector的數據顯示，大約500名用戶的狀態指出，在美國東部時間周五下午4點40分左右發現有錯誤回報。該網站整理來自一系列狀態報告來追蹤停電等異常狀態，包括用戶在其平台上提交的錯誤，直至在當日晚上9點20分，收到 60 多份錯誤回報。