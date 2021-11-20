42歲大陸氣質女神高圓圓和趙又廷結婚7年，前年終於迎來第一個寶貝女兒Rhea，不過曾被網友選為「演藝圈最美女星」的高圓圓，產後卻頻被指看起來老了不少，近日她替車展站台，真實狀態再次引起熱議。

高圓圓近日替車展站台，穿著深V紅色貼身洋裝的她，大秀凹凸有致S曲線好身材，完全看不出已經42歲，還是一個孩子的媽，而在網友曝光的未PS生圖，也可以看到她氣質出眾，散發溫柔知性美。

高圓圓生圖曝光。(圖／翻攝自微博)

不過網友發現高圓圓遠看還很驚豔，近看卻明顯有了歲月痕跡，眼袋深、法令紋明顯，而且可能因為燈光的關係，皮膚也顯得相當蠟黃，而手臂過瘦的她，骨頭相當突出，還有些爆青筋，讓網友也相當擔心她的身體狀況，女神真是老了」、「高圓圓長得不像高圓圓了」、「這已經幾乎認不出了」。

其實，高圓圓之前就回應過被網友嫌老一事，坦言每天照鏡子的是她自己，「我可能比你們都清楚我長什麼樣子」，但她卻沒有太大感覺，反而認為配合角色需要，比保留大家對她容貌的期待更重要，雖然現在還沒被大家認知到「演技比外貌更能吸引注意」，但希望之後能朝美貌實力兼具的方向努力。