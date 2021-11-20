丹麥駐中國大使館11月20日發布通知稱，丹麥駐重慶總領館將於12月1日正式撤館。

通知稱，丹麥王國駐重慶總領事館將於2021年12月1日起正式撤館。由於行政原因，從2021年11月18日起，該總領館所有業務移交丹麥王國駐中大使館。

對此，丹麥駐華使館工作人員向北京日報表示，駐重慶總領館撤館是正常結構調整，與其他問題無關。

今年8月27日，丹麥外交部長科弗德公布丹麥外交部改組情況時，即包括了關閉駐重慶總領館和駐巴塞羅那貿易代表團的內容。

8月27日當天，丹麥駐華使館在其網站發布消息表示，關閉駐重慶總領館是為了重組丹麥在中國的存在。但丹麥同中國以及在中國開展工作的堅定承諾沒有改變。丹麥將保持在中國的參與水平，丹麥駐華外交使團從事貿易事務的工作人員數量不會減少。在重慶的工作人員職位將移交丹麥在北京、上海和廣州的外交使團，繼續促進丹麥和中國之間的商業關係和戰略合作。