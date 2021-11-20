繼全聯併購大潤發後，家樂福總部也有意出售台灣業務，外傳年底拍板定案；統一、遠東兩大集團都有意買下家樂福股權，爭奪進入白熱化階段；統一集團董事長羅智先今現身高雄鳳山開設的首家統一優質生活館，面對媒體詢問家樂福之爭，他強調，「統一有優先權」。

台灣家樂福法商有60％股權，統一集團為第二大股東、持股40％；外傳法國家樂福年底前會做出決定，羅智先表示，「雙方好比是婚姻關係」，現在是他(法商)想幹嘛，不是我(統一)想幹嘛，目前情況也不好去問；羅智先表示，「若真有什麼事，到時就攤在桌子上，相同的條件統一可以先選要不要跟，就是Yes or No的答案」。

羅智先分析，像家樂福這類跨國大企業口袋有很多東西，所有可能性都會去想、也隨時有動作，好像演習一樣，但最後也可能作罷，腦袋在想什麼，往往到最後一刻才知道，也就是這樣的習性，外國的投資銀行才有這麼多商機可以做，這些事情都不是統一可以掌握的。

羅智先強調，待家樂福做出決定，一定會通知大股東，屆時統一將有優先行使權。至於是否擔憂公平會關切，羅智先坦言「不曉得」，看公平會如何認定，公部門都有一套由來已久、公平、合理的規定。