高端混打惹議！高嘉瑜批政府應道歉 陳時中：沒有要說什麼道歉

中央流行疫情指揮中心日前開放欲出國的高端疫苗接種者，可混打其他國際認證疫苗，對此民進黨立委高嘉瑜18日表示，「這點我覺得政府應該道歉，造成大家的不便」，衛福部長陳時中今(20)日則回應「這沒有什麼要說道歉的」。此事在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼。

高嘉瑜18日在政論節目《新聞大白話》中提到，對於打高端的人而言，我們相信高端有相當程度保護力，只是保護力到底是多少沒有人知道，這種東西信者恆信，不信者恆不信，但是疫苗不能有這樣子的信仰，而是應該要拿出科學數據。

高嘉瑜指出，「所以我一再要求、強調衛福部高端做完三期，要給大家一個交代，到底高端保護力是多少？」她也提到，民眾有出國需求，因為國外沒有認證高端的情況下，還是需要補打，「這點我覺得政府應該道歉，造成大家的不便」。

陳時中今出席「2021台灣社區整合照顧研討會」接受媒體聯訪被問到怎麼回應高嘉瑜說要道歉時表示，「這沒有什麼要說什麼道歉的」，基本上政策是這樣，並不是國內去要求，如果我們今天國內要求打高端不算，當然這樣就是政策上錯誤，這是其他國家的政策，為解決這個問題而提出這樣的方式(混打)。

此事也在PTT上引發網友熱議，「不然要怎樣」、「不然要怎樣，我負責啊」、「粗暴的言論duck不必」、「有817的支持，再怎麼傲慢也是謙卑」、「時鐘哥，經典語錄製造機」「不然你要怎樣，嘻」、「我就爛，不然你要怎樣」、「他只是出來坦的，罵他根本不痛不癢。用公投展現民意即可」、「衛福部當老大習慣了，很正常」、「沒差，塔綠班還是有死忠支持者，信仰十足」、「我是覺得不用道歉直接倒閣」、「現在道歉的話明年怎麼選舉？」