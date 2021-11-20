宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮今（20）日表示，正在推動以科技創新帶動醫療產業轉型，「讓醫師睡覺，也能對世界做出貢獻」，同時藉由將醫療Know-How透過AI、智慧醫療、智慧醫材，為台灣搭起新的舞台，創造更高價值。

目前宏碁旗下宏碁智醫已投入智慧醫療，包括VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變解決方案）取得四個國家的FDA，台灣也積極落地中；另VeriSee AMD（老年性黃斑部病變 Age-related Macular Degeneration）預計明年中取證；VeriSee GON (青光眼視神經病變 Glaucomatous Optic Neuropathy)正在發展中，並積極架構mRNA AI的整合性平台。台灣發展智慧醫療的策略可用「內需帶動外銷」，需要醫界支持。

由智榮基金會與台灣諾華主辦的「2021醫療機構CEO論壇」邁入第13年，今年鎖定「革新轉型、多元商模、創值服務」等主題，邀請全台醫療機構院長級領導人與會，施振榮也以「由科技創新談醫療產業轉型」為題與醫界領導人交流。

施振榮表示，推動科技與醫療界整合，他原本使命是「要讓醫師睡覺也能賺錢」，但醫界反應醫師不以賺錢為目的，所以使命就改為「要讓醫師睡覺也能對世界做出貢獻」，藉由把醫療的Know-How透過AI與智慧醫療、智慧醫材，為台灣搭起新的舞台。

「智慧醫療」是新微笑曲線的具體展現，可以體現體驗經濟及共享經濟的最佳典範，台灣應以追求世界領先為目標，透過科技與醫療界跨域合作，可以創造最大的新價值。

他也指出，台灣未來將面臨許多新挑戰，都有待轉型尋求突破，包括醫界需有推動產業化、國際化的認知，重視健保及病院資料（大數據）個資保護，同時建立共創價值、利益平衡機制，及推動電子智慧醫材TFDA申請流程的時效，最後是要加強國際化行銷能力。