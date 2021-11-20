林柏宏《完美預測》 笑曝小時候遇算命師精準預測人生

探討人性脆弱的未來科幻劇《2049-完美預測》今晚（20日）播映最終回，林柏宏在戲中飾演爸爸，因兒子被預測長大會成為殺人犯，為了扭轉兒子的未來，對兒子嚴加管教、動輒打罵，在心理暗示的發酵作用下，將原本幸福美滿的家庭一步步推向悲劇的深淵。

林柏宏這一年來事業大爆發，橫跨歌壇、影壇和主持界，演藝事業朝多元發展，是多才多藝的三棲藝人，以知性神韻詮釋萬寶龍筆具。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo）

林柏宏說，心理學有個「暗示效應」理論，人們在面對外界的期待時，會被誘導成為大家所期待的結果，例如算命，就會產生暗示效應，「我不相信算命，就算不小心聽到，也只聽好的部分，不好的部分就忘掉。」

說到「好的部分」，林柏宏透露，聽家中長輩提起，他曾在小時候被家人帶去算命，算命師說他日後會很有名，「這個算命師好像有點準！」說完，林柏宏自己也忍不住哈哈大笑。

今年是林柏宏的豐收年，從年初到年尾佳作不斷，從《火神的眼淚》，到近日新登場的《2049-完美預測》，以及即將上映的電影《青春弒戀》，一整年下來工作滿檔，忙得不可開交，加上近來連日密集為電影和電視新劇宣傳，名氣與人氣指數爆棚，果真應了算命師的「完美預測」。

林柏宏這一年來事業大爆發，橫跨歌壇、影壇和主持界，演藝事業朝多元發展，是多才多藝的三棲藝人，以知性神韻詮釋萬寶龍筆具。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo）

除了演戲，林柏宏其實是以歌手身分出道，去年還與青虫樂團合作單曲《有你的故事》，緊接下來他將在金馬獎頒獎典禮上獨挑大樑擔任主持人，橫跨歌壇、影壇和主持界，演藝事業朝多元發展，是一位多才多藝的三棲藝人。

林柏宏為宣傳新劇進棚拍攝萬寶龍（Montblanc）時尚專題，佩戴萬寶龍1858系列Geosphere UltraBlac腕表，並以知性神韻詮釋萬寶龍筆具的文青時尚。黑色向來是萬寶龍的經典代表色，萬寶龍的UltraBlack系列是以經典時尚的黑色為主題色調，延伸至M_GRAM 4810系列皮件、星際行者系列筆具、耳機和腕表等，其中M_GRAM 4810系列皮件源於1920年代開發的萬寶龍文字商標，一直沿用至今，是品牌擴大商品規模，並著開發年輕新富客層的代表作品。

萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack後背包，4萬2600元。（Montblanc提供）

萬寶龍明星傳承系列全日曆腕，15萬1900元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作系列環遊世界80天Doue Classique鋼筆，4萬3000元。（Montblanc提供）