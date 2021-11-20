我國世界羽球球后戴資穎在今年東京奧運奪下銀牌，雖然與金牌擦身而過，但仍創下個人最佳紀錄，而她至今都還未參加任何國內外賽事，大多只有出席代言活動、節目等，不過戴資穎預計在12月5日飛往西班牙，參加今年最盛大賽事世界羽球錦標賽，並努力突破過去都在8強止步的困境。

戴資穎在2013、14、15、18、19年世界羽球錦標賽都在8強止步，對此她說道：「過去世錦賽都卡在8強，這次希望能向上提升，如果能拿到獎牌更是ok！」從話中展現強大的企圖心，而戴資穎在東京奧運已有所突破，因為過去奧運她都只打到16強，希望在世錦賽也能更上一層樓。

而戴資穎也透露為何都沒參加今年其他賽事，包括蘇迪曼盃、湯優盃、丹麥公開賽、法國公開賽、德國海洛公開賽等，她表示因為返國都要進行隔離，會影響練球時程，另外考慮到在今年1月於泰國要連打3場賽事，會造成體力疲乏，所以將目標放在最重要的世錦賽。

戴資穎在今年東京奧運背負國人期待，在女單比賽上一路過關斬將，其中擊敗了泰國好手伊瑟儂(Ratchanok Intanon)，在那場比賽雙方殺到難分難解，兩人一度為救球雙雙倒地，畫面相當感人，接著她還打敗來自印度的好手辛度(Pusarla Venkata Sindhu)。

可惜在最後金牌戰中不敵大陸好手陳雨菲，雖然拿下銀牌已創下個人最佳紀錄，但難免有些遺憾，戴資穎一度在回國後發文說：「連牌都不想看一眼」的話，不過之後還是再次發文感謝所有支持她的人，認為這面獎牌得來不易，態度顯得更加積極正面。