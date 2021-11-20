嘉義縣大埔鄉大埔國中小內葉團隊拿下教學卓越獎的最高榮譽金質獎。（林子欽提供／張亦惠嘉縣傳真）

教學卓越獎日前頒獎，嘉義縣幅員廣大有不少偏鄉小校，今年由位於梅山鄉太平村的太平國小校長黃彥鈞拿下校長領導卓越獎，全台國小僅11名校長獲得，黃彥鈞每日從嘉義市通勤至太平國小單趟要50分鐘，目前已是第7年，努力推動實驗教育，帶給偏鄉小朋友更多學習機會。另，大埔國中小團隊也拿下教學卓越金質獎。

黃彥鈞是彰化人，1997年分發到嘉義縣後就一直在嘉義縣教育界耕耘，2015年首次擔任校長恰好到正要推行實驗教育的太平國小，住嘉義市的他時常是頂著日出出門，看著月光回家，但仍不辭辛勞，至今已擔任太平國小校長第7年。

黃彥鈞說，剛開始家長認為小朋友是實驗教育的白老鼠，擔心課業會出問題，但經過不斷地解釋跟說服，讓家長放心。實驗教育也讓偏遠地區學校有更多學習機會，黃彥鈞表示，從培養老師專業能力開始到帶孩子接觸科技、參訪共學每一環都很重要，太平國小的學生足跡踏遍北部基隆到屏東東港，連蘭嶼、小琉球都去過了。

教學卓越獎國中組全台有4所學校獲獎，嘉縣大埔國中小學生不到百人，教學團隊組成「內葉團隊」，以「溪手共好-點亮3337囡仔ㄟ未來」課程方案，內葉就是黑鳶的台語發音，跨域合作啟動里山學，拿下110年度教育部教學卓越獎金質獎。

大埔國中小屬極偏遠學校，校長林子欽說，一群離鄉背井到大埔教書的年輕熱血老師，在學校裡成立教師內葉社群進行專題探究與讀書會共學，申請教育部科學教育專案，一邊學習一邊研究，更吸引家長、社區耆老與大學教授資源協助。

林子欽表示，教師藉由共同學習、討論分享、一同解決問題，達到親師生共好的新境界，教育是解決偏鄉問題的一線希望，老師們利用教育裝備每個孩子的能力，協助他照亮自己及家鄉的未來。