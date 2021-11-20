日本岩手縣百年古民宅「清吉稻荷」在東北大地震時重創，2014年在大河文化基金會爭取下飄洋過海來台，經多年選址，研擬在桃園大溪埔頂公園重組，除了會是全台最大的全木造建築，也將和河東的木藝生態博物館相呼應，過程將開放民眾參與，見證木構造從無到有的過程。

文化局長莊秀美說，日本2013年東北大地震釀上萬人死傷，當時台灣大河基金會以寄宿家庭方式在台收容岩手縣43名災童，直到成年送回日本，岩手縣為感念台灣，無償讓渡百年木造建築「清吉稻荷」給基金會。

莊秀美說，「清吉稻荷」1899年起造，屋齡逾百年，是經典的茅葺屋，具合掌屋的典型，是指定歷史保存家屋，建物寬24公尺、深12公尺、大梁高達11公尺，室內面積100坪，量體相當大，拆解後的木料目前仍由大河基金會保存，因近年大溪木藝生態博物館經營有成，結合大溪老街已形成大溪獨有的文化資產觀光資源，加上桃園跟日本交流頻繁，和多個縣市都締結姊妹市，基金會找上桃園，討論後研擬落腳大溪埔頂公園。

莊秀美說，大溪埔頂公園南側可結合公園本身風貌，且距離大溪老街區僅有5分鐘車程，可促進地方循環經濟，市府預計花3000萬規畫重組，構築前都會做好防蛀防潮等預先準備工程。

莊秀美強調，因全程不用一根鐵釘，全靠榫頭銜接，展現登峰造極的木造建築文化，將發動全國大專院校建築系學生觀摩教學甚至參與重構，落實教育推廣，預計明年上半年規畫設計，最快下半年開始施工，工期約1年，希望結合眾人力量在台灣重建。她也提到原建物裡頭收藏百年前人民生活食衣住行的印記，數量逾百件，目前保存在日本國小禮堂，屆時將一併專機運來台灣展示。